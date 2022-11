Un agent du fisc séquestré puis tué dans le cadre d'un contrôle dans le Pas-de-Calais

Un contrôleur fiscal a été tué mardi alors qu'il intervenait avec une collègue chez un brocanteur de Bullecourt (Pas-de-Calais), un petit village de 250 habitants au sud d'Arras. L'inspecteur principal des finances publiques de 43 ans a été retrouvé mort "probablement à la suite de coups de couteau", a affirmé le parquet d'Arras dans un communiqué. L'inspectrice "qui l'accompagnait, très choquée, a été prise en charge par les secours. Ses jours ne sont pas en danger", a-t-il ajouté. Le brocanteur s'est donné la mort.

Les deux agents du fisc "procédaient à une intervention à domicile pour effectuer une vérification de la comptabilité" de l'entreprise d'un homme de 46 ans, qui les auraient alors séquestrés et ligotés, est-il précisé dans le communiqué. "Le mis en cause se serait donné la mort par arme à feu", selon le parquet.

Selon une source proche de l'enquête l'inspectrice a été retrouvée au domicile du brocanteur "ligotée sur une chaise et profondément choquée". "Au moment de l'arrivée des gendarmes, les deux hommes étaient morts", a précisé une deuxième source proche de l'enquête, soulignant que la gendarmerie avait été alertée peu après 18 heures "par un témoin". La section de recherche de la gendarmerie des Hauts-de-France a été saisie dans le cadre d'une enquête de flagrance pour assassinat.

"Un drame innommable"

Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est exprimé en milieu de soirée devant le Sénat. "Cet homme faisait simplement son travail (...) Aujourd'hui, il n'est pas revenu. Il a été tué dans le cadre de ce contrôle fiscal", a-t-il annoncé. La victime était chef de brigade de vérification dans le Pas-de-Calais, a-t-il précisé.

Les collègues de la victime, qui travaillait pour "la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Pas-de-Calais et plus largement tous les agents des finances publiques sont ce soir bouleversés et en deuil", a déclaré Gabriel Attal, évoquant "un drame innommable". Il a indiqué qu'il se rendrait à la DDFIP d'Arras mardi matin. Il y est attendu à 11h30. "Ce soir, le service public a le visage de ce chef de brigade", a-t-il insisté, avant d'inviter à un moment de recueillement "en son hommage" dans l'hémicycle.

Divorcé et père de deux enfants

Le mis en cause, âgé de 46 ans, était connu des services judiciaires pour du droit commun. Son corps a été retrouvé dans une dépendance de sa propriété, selon une source proche du dossier à franceinfo.

Divorcé et père de deux enfants, il "était arrivé dans le village il y a quatre ans", a affirmé à l'AFP le maire du village, Éric Bianchin. "Il avait acheté une ferme rue de Quéant, où il faisait des ventes chez lui. Il vidait les maisons, les vides-greniers et revendait chez lui", a-t-il ajouté, les yeux humides derrière ses lunettes. "C'est un petit village, tout le monde se connaît. Je n'ai jamais eu de problème avec lui, il était serviable, c'était une personne lambda. Il était intégré dans le village", a poursuivi le maire. Selon lui, les habitants "le voyaient très peu", car "il partait très tôt le matin pour son activité".