Un amendement transpartisan propose de limiter la liberté d'installation des médecins

Une proposition de loi soutenue par l’exécutif sera examinée la semaine prochaine à l’Assemblée nationale. Adoptée ce mercredi en commission, elle introduit plus de contraintes (interdiction de l’intérim en début de carrière, notamment), mais peu de coercition... En tout cas pour l’instant ! Car un groupe transpartisan de plus de 200 députés veut aller plus loin et déposera ce jeudi à partir de 17h un amendement qui fait d’ores et déjà siffler les oreilles des syndicats de médecins.

Inspiré d’une proposition de loi jamais inscrite à l’agenda de l’Assemblée, l’amendement que doit déposer le socialiste Guillaume Garrot prévoit une mesure simple sur le papier : “Toute nouvelle installation d’un médecin ou d'un chirurgien dentiste sera subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé.”

“La régulation, c’est vraiment la condition de l’efficacité. Nous disons aux médecins : n’allez plus vous installer là ou les besoins sont déjà pourvus. En revanche, allez vous installer où vous vous voudrez, là ou vos patients vous attendent”, explique Guillaume Garrot.

Un amendement soutenu par 200 députés de tous bords : des écologistes (Delphine Batho) aux insoumis (Hadrien Clouet, Rachel Keke) en passant par des élus de droite (Nicolas Forissier, Jérome Nury) et de la majorité (Christophe Marion, Yannick Favennec, Philippe Vigier), et ce contre l’avis du gouvernement. Car la création d’une autorisation d’installation serait un véritable séisme dans le monde médical.

Mesure présentée comme indispensable pour lutter contre les déserts médicaux par ce groupe de travail transpartisan, inspirée par les règles en vigueur pour les pharmaciens ou les notaires, elle est vivement critiquée par les syndicats de médecins.

Cet amendement a-t-il une chance de réunir une majorité la semaine prochaine ? Guillaume Garrot, à l’initiative, veut y croire. Comment voter contre cette mesure tant le phénomène des déserts médicaux touche l’ensemble du territoire ? À ce jour, plus de 6 millions de Français n’ont pas de médecin traitant.