Un an après sa réélection, où en est Emmanuel Macron dans ses promesses ?

C'était il y a un an. L e 24 avril 2022, Emmanuel Macron remporte le second tour de l'élection présidentielle et entame un deuxième mandat à la tête du pays. Dans son discours prononcé sur le Champ-de-Mars juste après les résultats, il prend plusieurs engagements sur l'écologie et l'unité du pays. Deux mois plus tard, après les élections législatives qui lui ont donné une majorité relative, le chef de l'État s'adresse de nouveau aux Français pour lancer son deuxième quinquennat. Là aussi plusieurs chantiers sont annoncés, sur la santé, l'emploi et le pouvoir d'achat. Ceux-ci doivent commencer à se mettre en branle "dès l'été", promet le président.

Un an après, qu'en est-il ? Le président et le gouvernement ont-ils avancé dans leurs engagements post-élection ? On fait le point sur cinq d'entre eux (en gardant évidemment à l'esprit qu'il reste à l'exécutif quatre ans pour agir).

"Des choix forts sur l'énergie et le climat"

L'engagement. Au pied de la Tour Eiffel le soir de sa réélection, Emmanuel Macron remercie "l'ensemble des Françaises et des Français qui au premier puis au deuxième tour m'ont accordé leur confiance (...) pour faire de la France une grande Nation écologique". Le 22 juin, l'écologie trouve de nouveau sa place dans son discours, lorsqu'il dit vouloir prendre "dès cet été" "des choix forts sur l'énergie et le climat".

Ce qui a été fait. En un an, c'est surtout la sobriété énergétique qui a marqué ce début de deuxième quinquennat mais d'autres mesures ont été prises, comme la création fin août d'un fonds vert de 2 milliards d’euros pour financer des projets présentés par les collectivités territoriales afin d'accélérer la transition écologique. La Première ministre a également annoncé en février un "plan ferroviaire" avec 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour améliorer le réseau ferroviaire français et notamment développer les trains du quotidien. Fin mars, c'était au tour d'Emmanuel Macron de présenter les grandes lignes d'un très attendu "plan eau". Il prévoit notamment un "plan de sobriété" pour tous les secteurs économiques mais aussi pour les particuliers, une meilleure réutilisation des eaux usées ou encore une résorption "en urgence" des fuites. Début mars, la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a été promulguée. Le texte prévoit notamment un développement de l'éolien en mer et du solaire.

En parallèle, les pays membres du G7, dont fait partie la France, se sont engagés mi-avril à "accélérer" la sortie des énergies fossiles , sans toutefois donner de nouvelle date butoir.

Ce qu'il reste à faire. Lors d'une session de questions-réponses organisée en novembre dernier sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a reconnu lui-même que les gouvernements "n'en font pas assez" en matière d'écologie . Les critiques sont nombreuses, venues notamment des parlementaires écologistes, déçus par exemple que l'interdiction des vols en jets privés n'ait pas été adoptée.

Surtout, le gros dossier de la "planification écologique" a disparu des écrans radars pendant de longs mois, avant d'être de nouveau évoqué par le chef de l'État lors de son allocution lundi dernier . Ce dossier avance, via un secrétariat général, mais les retranscriptions concrètes ne devraient pas être annoncées avant le mois de juin.

"Des mesures d'urgence pour notre santé"

L'engagement. En juin dernier, le chef de l'État s'engageait aussi à prendre "des mesures d'urgence pour notre santé, qu'il s'agisse de notre hôpital ou de l'épidémie".

Ce qui a été fait. Une semaine plus tard, le gouvernement annonce une série de 41 mesures destinées à "désengorger les hôpitaux" pour passer l'été malgré la pénurie de personnel. Parmi elles, inciter à appeler le 15 plutôt que de se rendre aux urgences ; augmenter le recours à la télémédecine ; doubler la majoration des heures supplémentaires à l’hôpital ; mettre en place un "complément de rémunération" pour le travail de nuit, avec "un doublement des majorations pour les personnels soignants" et une hausse de 50% pour les gardes des médecins ; ou encore encourager les professionnels de santé retraités et les internes qui le peuvent à travailler l'été dans les hôpitaux.

Ensuite, début novembre, pour répondre notamment à la "situation préoccupante" dans les hôpitaux liée à l'épidémie de bronchiolite, le ministre de la santé, François Braun, annonce de nouvelles mesures "de l'ordre de 400 millions d'euros" pour faire face aux problèmes du secteur hospitalier.

En décembre, le Parlement adopte le budget de la sécurité sociale pour 2023, via l'utilisation de l'article 49.3 à dix reprises. Il prévoit d'élargir la capacité de prescription vaccinale aux pharmaciens et infirmiers et d'étendre la permanence des soins aux infirmiers, sages-femmes et dentistes. L'internat des généralistes est allongé d'un an, avec des stages hors de l'hôpital et "en priorité" dans les déserts médicaux. Le texte propose également des consultations de prévention aux âges clés de la vie, la contraception d'urgence gratuite pour toutes les femmes et un renforcement de la lutte contre la fraude.

Ce qu'il reste à faire. Mais le secteur de la santé ne va pas mieux. Loin de là. Manque de soignants, manque de lits, déserts médicaux... Lors de ses vœux aux soignants en début d'année, Emmanuel Macron a annoncé de nombreuses mesures, dont une réorganisation de l'hôpital ainsi qu'une série de dispositions pour faciliter l'accès des patients à un généraliste. Il dit vouloir "sortir de ce jour de crise sans fin" dans le système de santé français. Vœu renouvelé lundi dernier devant les Français quand le chef de l'État annonce son ambition de "désengorger tous les services d'urgence" d'ici fin 2024. Un objectif difficile à réaliser d'après les représentants des principaux concernés, voire "inatteignable", selon Marc Noizet, président du syndicat Samu-Urgences de France. "Avec la méthode actuelle, c'est un vœu pieux", a également souligné Agnès Ricard-Hibon, porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. En revanche, "en écoutant les urgentistes c'est encore possible", a-t-elle ajouté.

"Des premières décisions pour aller vers le plein emploi"

L'engagement. Autre engagement du président, toujours dans son discours du 22 juin : prendre dès l'été de "premières décisions pour aller vers le plein emploi".

Ce qui a été fait. Le gouvernement met en place la réforme de l'assurance chômage à partir du 1er février 2023. Le texte ouvre la possibilité de moduler l'assurance-chômage en fonction de la situation du marché du travail : durcir les règles d'indemnisation quand la situation du marché du travail est bonne et quand des emplois sont à pourvoir et assouplir ces règles quand la situation se dégrade.

Par ailleurs, avec cette réforme, l'abandon de poste est assimilé à une démission, pour limiter l'accès à l'assurance-chômage. Enfin, le refus à deux reprises en un an d'un CDI après un CDD ou un contrat d'intérim sur le même poste, le même lieu et avec la même rémunération, entraîne la perte de l'indemnisation chômage. Autant de mesures qui permettront de faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi, ceux qui sont inscrits à Pôle emploi (sans que cela soit forcément une baisse du nombre réel de chômeurs, puisque leur désinscription ne voudra pas dire automatiquement qu'ils ont trouvé un emploi).

Parmi les autres mesures prises par le gouvernement en faveur de l'emploi figure l'aide à l'embauche des alternants : une aide de 6000 euros maximum pour les employeurs qui recrutent des alternants entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 afin de faciliter l'entrée dans la vie professionnelle.

Ce qu'il reste à faire. Parmi les chantiers en cours, il y a le remplacement de Pôle emploi par France Travail à partir de 2024. Ce plan doit améliorer la formation, l'insertion professionnelle et la recherche d'emploi. Il prévoit notamment un accompagnement renforcé des allocataires du RSA, avec des heures d'insertion par semaine, sous forme de formation, d'atelier CV ou de stage en entreprise, sans quoi, ils pourraient perdre une partie de leur RSA.

D'après les derniers chiffres publiés par l'Insee, le taux de chômage était à 7,2% au quatrième trimestre 2022. Il baisse depuis fin 2014. Mais par encore au point d'attendre le plein emploi, fixé par le chef de l'État lui-même autour de 5% de chômage. Son objectif est de l'atteindre d'ici 2027.

Mais certains, comme la professeure en économie Géraldine Rieucau, invitent aussi à s'interroger sur la qualité des emplois. "On observe que celle-ci a plutôt progressé lorsque l’on regarde le taux d’emploi en CDI ou à temps plein. Mais la qualité des emplois correspond aussi au sens du travail et à la satisfaction des conditions de travail auxquels il faut prêter attention", souligne Géraldine Rieucau sur France Culture .

"Une loi pour le pouvoir d'achat et pour que le travail paie mieux"

L'engagement. En juin, Emmanuel Macron s'était aussi engagé sur "une loi pour le pouvoir d'achat et pour que le travail paie mieux", dès l'été.

Ce qui a été fait. Une loi portant "mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat" est promulguée en août (avec effet rétroactif au 1er juillet). Dans le contexte d'inflation, elle ouvre la voie à une revalorisation de 4 % des pensions de retraite et d'invalidité de base en septembre, tout comme du RSA, de la prime d'activité, des allocations familiales ou encore de l'allocation aux adultes handicapés. Les aides personnalisées au logement (APL) sont aussi augmentées de 3,5%. La "prime Macron", appelée désormais "prime de partage de la valeur", est de nouveau mise en place. Dans le même temps, le gouvernement confirme l'augmentation générale du point d’indice des agents publics à 3,5 % - le dégel ayant été annoncé dès le mois de mars , la redevance est supprimée et une prime de rentrée exceptionnelle est mise en place.

En août également, pour faire face à la hausse du prix de l'énergie et des carburants, le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie est maintenu et la remise carburant est prolongée. En décembre, de nouvelles mesures sont prises, comme l'instauration d'un chèque énergie ou encore la reconduction de l'attribution MaPrimeRénov' sans conditions de ressources. En mars, le gouvernement doit renoncer à son "panier anti-inflation" et le remplace par un "trimestre anti-inflation", issu d'un accord avec les distributeurs qui se sont engagés à proposer les prix "les plus bas possibles" jusqu'en juin sur une sélection de produits.

Ce qu'il reste à faire. Là aussi les oppositions estiment que le gouvernement n'est pas allé assez loin, par exemple sur les repas à un euro qui n'ont pas été généralisés à tous les étudiants . Elles reprochent aussi à l'exécutif de ne pas avoir proposé des revalorisations à la hauteur de l'inflation. C'est le cas dernièrement avec les salaires des enseignants , augmentés à la rentrée prochaine, mais pour certains d'entre eux, cette hausse ne compensera pas l'inflation. Les prix continuent effectivement de grimper : l'inflation a atteint en mars 5,7% sur un an, selon l'Insee. D'après un rapport de l'OFCE, cité par Les Échos %20et%20par%20trimestre.), la baisse du pouvoir d'achat des Français devrait être comprise entre 1,2 % et 2 % fin 2023 par rapport à fin 2021.

Le ministre du Budget Gabriel Attal s'est engagé en début de semaine dernière sur France Inter à "continuer à bâtir un plan Marshall pour les classes moyennes", avec "des mesures pour mieux vivre de son travail" mais aussi "un meilleur accès au service public".

Élargir la majorité, "par le dialogue, le respect, l'exigence"

L'engagement. Après les élections législatives, Emmanuel Macron, relevant que la majorité présidentielle était relative, avait appelé à "l'élargir", "soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte". "Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. (...) Cela doit signifier des accords en prenant le temps de les faire, par le dialogue, le respect, l'exigence", avait-il dit.

Ce qui a été fait. Quarante-sept lois ont été promulguées sous la XVIe législature , grâce à ces majorités construites "texte par texte"... mais aussi grâce à l'article 49.3, qui permet de faire passer un projet de loi sans vote au Parlement mais en engageant la responsabilité du gouvernement. La Première ministre l'a utilisé à 11 reprises pour faire adopter le budget, le PLFSS (Projet de loi de finances sur la Sécurité sociale) et la réforme des retraites.

Ce qu'il reste à faire. Durant les débats sur la réforme des retraites et toujours aujourd'hui, oppositions, syndicats et manifestants n'ont cessé de dénoncer le "mépris" d'Emmanuel Macron et du gouvernement. L'exécutif invite à renouer le dialogue mais il est actuellement totalement rompu avec les syndicats. Le chef de l'État est accueilli par des concerts de casseroles sur chacun de ses déplacements.

Par ailleurs, d'autres engagements s'enlisent, comme la modification des droits de successions ou le projet d'une grande révision constitutionnelle.