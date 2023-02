Un an de guerre en Ukraine : "Zelensky restera certainement dans l’Histoire", estime un politologue ukrainien

La guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année ce 24 février 2023, premier anniversaire de l'invasion du pays par l'armée de Vladimir Poutine. "Nous n'avons pas craqué, nous avons surmonté de nombreuses épreuves et nous triompherons. Nous demanderons des comptes à tous ceux qui ont apporté ce mal, cette guerre sur notre terre", a affirmé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour le politologue Volodymyr Fessenko, directeur du Centre des études politiques appliquées "Penta" à Kyiv, ce conflit a complètement change le président ukrainien.

FRANCE INTER : Quels sont les changements majeurs que vous avez constatés chez le président Zelensky depuis un an ?

VOLODYMYR FESSENKO : "Ils sont très perceptibles sur le plan physique, dans son apparence, ses vêtements, dans presque tout. Les changements essentiels de Zelensky ont eu lieu durant les premiers jours de la guerre. Au cours des premiers jours, nous avons vu un Zelensky complètement différent. Avant le 24 février 2022, c’était un homme politique en civil, un président classique, qui portait un costume-cravate, avec une rhétorique orientée vers les questions intérieures du pays. Après le 24 février, il a mis des vêtements militaires, c’est devenu son style que tout le monde connait aujourd’hui. Autrefois, il souriait très souvent, maintenant beaucoup moins. C’est quelqu’un de concentré, de recueilli, il y a une certaine fatigue qui se lit sur son visage, mais l’essentiel c’est la concentration. La concentration sur la résistance à l’ennemi."

Certaines personnes en Europe, le comparent à Churchill. Est-ce justifié à votre avis ?

"Si l’on regarde leurs biographies, leur manière de se comporter, ils sont très différents. Pourtant ce qui les unit, c’est leur détermination et leur courage en temps de guerre. Il faut souligner que les premiers jours de la guerre ont beaucoup changé l’attitude des gens envers Zelensky à l’intérieur de l’Ukraine. Avant le 24 février, il était très critiqué, et sa popularité a diminué de façon considérable après la présidentielle de 2019. Mais quand les gens ont vu qu’il restait à Kyiv, qu’il était en train d’organiser la résistance à l’agression russe, cela a provoqué une énorme vague de soutien envers le président Zelensky et même des gens qui le critiquaient ouvertement se sont mis à le soutenir. Il est devenu effectivement le vrai leader, le leader de la résistance ukrainienne."

Peut-on dire que la guerre l’a rendu plus populaire auprès des Ukrainiens ?

"Je peux vous citer les éléments d’un dernier sondage, qui a été mené il y a quelques jours. Si l’élection avait lieu aujourd’hui, alors 65% des ukrainiens souhaiteraient que Zelensky soit réélu pour un deuxième mandat. 65%, c’est vraiment beaucoup pour l’Ukraine. Avant-guerre plus de la moitié des Ukrainiens ne soutenaient pas la réélection de Zelensky. Je rajouterai que 90% des ukrainiens ont confiance en lui. La situation d’après-guerre sera peut-être très difficile, surtout sur le plan économique et faire changer l’avis des Ukrainiens, mais Zelensky restera certainement dans l’Histoire. Je crois il n’y a pas de doutes là-dessus."

Avec Anna Ognyanik