Un "Atlas des pesticides en France" publié pour "contribuer au développement de solutions alternatives"

Un "Atlas des pesticides", version française. Voilà ce que proposent pour la première fois la Fondation Heinrich Böll, Friends of the Earth Europe, BUND, le Pesticide Action Network Europe et La Fabrique écologique. En tout, 66 pages de chiffres, de graphiques et de cartes pour "alimenter le débat" et "contribuer au développement de solutions alternatives" sur l'utilisation de pesticides.

Aujourd'hui, les "efforts" faits en France en faveur de l'agriculture biologique "sont réels" mais "insuffisants face aux enjeux de protection de la biodiversité, de protection du climat, de souveraineté alimentaire, et compte-tenu du poids de l’agriculture française, première puissance agricole de l’UE" , indiquent les auteurs de cet Atlas. Et "la France reste championne des pesticides".

La France, "championne des pesticides"

Selon l’ONG Générations Futures, citée dans l'Atlas, la France est "dans le 'top 3' des pays européens qui autorisent le plus de pesticides". L'ONG établit un classement des 27 États de l'UE selon le nombre de substances autorisées sur les 453 approuvées en Europe. Avec 291 pesticides autorisés, la France est en troisième position, dépassée de peu par l'Espagne et la Grèce, ce qui remet en question "l’inégalité de traitement supposée que subiraient les agriculteurs français par rapport à leurs homologues européens", notent les auteurs du rapport.

La France est aussi le pays de l'UE "qui déclarait le volume le plus élevé en termes de ventes de pesticides en 2020 – et même si cela reste à relativiser au vu de la surface agricole du pays, elle peine à réduire son utilisation, y compris en kilogrammes par hectare", souligne l'Atlas.

La montagne relativement épargnée

Même s'il "n'existe pas de méthode unique pour évaluer la quantité de pesticides utilisée sur un territoire", l'association Solagro, a réalisé une carte à partir des enquêtes sur les pratiques culturales qui permet de se rendre compte qu'il y a une forte disparité selon les départements et les régions. La carte représente la quantité de produits épandus (IFT) au total, en moyenne, par commune. Elle "révèle que l’exposition aux pesticides dépend de caractéristiques biogéographiques (topographie, climat), de la nature des cultures et de l’intensité des pratiques agricoles."

Ainsi, "certaines configurations géographiques protègent les territoires des pesticides". En montagne par exemple, l'IFT est bien plus faible qu'ailleurs car "les systèmes de polyculture-élevage dominent, avec une forte présence de surfaces en herbe qui ne sont généralement pas traitées".

Carte de France de l'usage des pesticides - Capture d'écran Solagro

La vallée du Rhône et les territoires d'outre-mer très exposés

À l’inverse, selon l'Atlas, "ce sont les territoires spécialisés dans la viticulture, l’arboriculture fruitière ou les grandes cultures céréalières qui présentent les IFT les plus élevés. Dans ces territoires, l’assolement est peu diversifié et l’agriculture plus intensive." Parmi ces territoires figurent le grand bassin parisien et les territoires du Nord de la France (spécialisés dans les grandes cultures), la vallée de la Garonne (spécialisée dans la viticulture), la vallée du Rhône (spécialisée dans l’arboriculture fruitière et la viticulture) ou encore la Limagne (spécialisée dans les grandes cultures).

Mais "si l'on ne considère que les herbicides, ce sont les zones de grandes cultures, comme le bassin parisien, où il y a le plus d'herbicides, c'est-à-dire le glyphosate. Et c'est très important, parce que ce sont des produits chimiques qui vont se retrouver dans l'eau", souligne Mathilde Boitias, de la Fabrique écologique.

Enfin, les territoires d'outre-mer restent surexposés aux pesticides, même après le scandale du chlordécone. Certains produits interdits en France hexagonale ont continué à être autorisés aux Antilles notamment. Cet atlas n'oublie pas non plus les pesticides exportés sur d'autres continents alors qu'ils sont interdits au sein de l'Union européenne.

Les fruits, une culture très consommatrice en pesticides

L’IFT, selon l'Atlas, permet également de déterminer les types de cultures qui sont les plus dépendantes des pesticides. C'est particulièrement le cas des fruits puisque des fongicides, des insecticides sont largement utilisés dans la culture des pommes, des pêches et dans les vignes.

"Les céréales et oléagineux consomment relativement moins de pesticides à l’hectare, le blé tendre ayant un IFT de 5,1, l’orge de 4,3 et le colza de 6,2. Toutefois, ce sont les cultures qui occupent le plus d’espace et qui ont donc l’impact le plus fort sur l’environnement", précise l'Atlas.

Les 10 cultures les plus traitées aux pesticides en France - Capture d'écran Atlas des pesticides

Des alternatives se développent

Cet atlas militant détaille malgré tout quelques initiatives louables, selon les ONG, pour réduire notre dépendance aux pesticides. "La viticulture est à la fois un bon et un mauvais élève parce que oui, il y a des problèmes de traitements dans les vignes, avec des enfants qui ont des cancers, mais d'un autre côté, on a quand même 20 % du vignoble français qui est en bio, alors que globalement, on n'a que 10,5 % de la surface agricole qui est en bio", relève par exemple Mathilde Boitias.

Aussi, "de nombreuses communes privilégient désormais les produits biologiques dans leurs cantines", indique également l'Atlas.

Des plans jugés inefficaces

Mais cet Atlas des pesticides souligne que malgré les différents plans élaborés depuis 15 ans pour réduire les pesticides, "les objectifs sont très loin d’être atteints." Il est rappelé qu'en 2008, à la suite du Grenelle de l’environnement, le premier plan Ecophyto a fixé comme objectif la réduction de 50% de l’usage des pesticides d’ici 2018. Un objectif qui n'a pas été atteint, selon les auteurs de cet Atlas, qui affirment que "l’usage des pesticides a même augmenté de 25 % entre 2000-2011 et 2016-2018". Même si les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture en novembre 2022 mettent en avant une diminution pour les années 2020 et 2021, "la France est loin d’avoir rattrapé son retard par rapport à l’objectif qu’elle s’était fixé".

Parmi les "leviers" jugés essentiels pour atteindre les objectifs fixés, il y a notamment la "réorientation massive des financements" vers l’agriculture biologique. Le plan Ecophyto "doté de 71 millions d’euros annuels" apparaît "comme une goutte d’eau." "Les moyens sont globalement trop faibles pour permettre d’inverser réellement la tendance et d’atteindre les objectifs de réduction fixés", écrivent les auteurs de cet Atlas.