Un atlas qui répertorie les sites archéologiques menacés dans le monde

Protéger un inestimable patrimoine

Nicolas Teyssandier est préhistorien au CNRS, spécialisé dans l'étude du Paléolithique supérieur, directeur adjoint du laboratoire Traces de Toulouse. Il a également codirigé "L’Atlas des sites archéologiques menacés - Patrimoine à protéger" qui vient de paraître aux éditions Géo/Cherche-Midi où il présente 35 sites archéologiques : « Comme pour tous les vestiges archéologiques à la surface de la planète, on a la chance de les mettre à jour à partir du moment où les sociétés anciennes les ont abandonnés, jusqu'à ce qu'on les découvre, mais en les exploitant. Ces lieux sont en danger. C’est ce que l’on a voulu montrer dans cet Atlas avec les différents types de menaces qui peuvent peser sur ces patrimoines en partie à cause de phénomènes naturels. Un site, c'est aussi un milieu de vie. »

Tout un travail de protection à faire

Certains de ces sites sont bien connus comme la grotte Cosquer, Lascaux, Notre-Dame de Paris, et d'autres beaucoup moins comme la Lède du Gurp en Gironde, menacée par la remontée des eaux ou le champ de bataille de Verdun, victime de pillage : « On a écrit un grand chapitre sur les sites littoraux et côtiers, car le réchauffement climatique induit une remontée des mers qui, dans certaines zones, est assez rapide et créer une érosion marine. Comme sur la côte atlantique avec Soulac et ses immeubles en Gironde, la mer avance et les immeubles s'écroulent, les habitants sont en procès. Selon les sites et l’impact de la nature, il faut les préserver au plus vite, un peu comme quand on construit une ligne de TGV ou une autoroute. Il y a des archéologues qui se pressent pour aller sauver ce qui doit l’être et mettre à jour les sites qui vont être détruits, d’autant plus que nous sommes en situation d'urgence écologique. »

La Grotte Cosquer

La grotte Cosquer fait face à la montée des eaux. Ce véritable chef-d'œuvre est condamné : « C’est une grotte sous-marine dans les calanques, à côté de Marseille, il faut faire une plongée à 40 mètres de profondeur et emprunter un boyau de 150 mètres de long. Inéluctablement, la mer Méditerranée monte. On est dans une grotte qui aujourd'hui est sous l'eau, mais à l'époque, elle était à huit ou dix kilomètres du littoral. À l’époque, le niveau des mers était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, environ de 100 à 120 mètres. Les phénomènes de marée, ce qu'on appelle le marnage entre les marées hautes et basses font une espèce de clapotis sur les parois qui les abîment. Et puis, l'eau remonte donc la grotte sera un jour entièrement immergée. »

La grotte du Mas d’Azil

Un autre exemple en France, la grotte du Mas d’Azil en Ariège, qui a en partie été abîmée par les chauves-souris : « On s’est aperçus qu’avec les colonies de chauves-souris qui peuplent la grotte depuis des dizaines de milliers d'années, leur respiration a un effet sur les parois, car elle engendre de la condensation, donc de la vapeur d'eau qui est très acide, et qui dissout le calcaire, et puis il y a aussi leurs excréments. On est en train de s'apercevoir que plein de grottes devaient être ornées et que les peintures ont disparu sous l'action des chauves-souris. »

Le pillage et le vandalisme des sites

Un autre souci pour les sites archéologiques, c’est le pillage, le vandalisme et le trafic d’art comme à Angkor au Cambodge : « Il y a aussi les touristes qui viennent avec des détecteurs de métaux récolter des sesterces ou des pièces de monnaie et extraire des objets métalliques de leur contexte, alors qu’un archéologue aurait pu les étudier dans leur contexte. »

Des sites menacés par la guerre

Autre exemple de cet Atlas des sites archéologiques menacés, ce sont les conflits en Irak, au Yémen où les sites sont directement menacés par la guerre : « Au Yémen, c'est une catastrophe humanitaire, ce sont des destructions massives de populations, mais aussi de tout ce qui ne va pas aller dans le sens de la doctrine religieuse, qui va être détruit comme les bouddhas du Bâmiyân en Afghanistan. Le patrimoine, qui est une mémoire, est détruit par des extrémistes. »