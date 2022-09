Un traileur de haut niveau nous explique pourquoi il renonce aux Mondiaux en raison de son bilan carbone

C'est un geste fort en période de sobriété énergétique : Andy Symonds, un athlète franco-britannique a annoncé sur Instagram renoncer à participer aux Mondiaux de trail prévus en novembre prochain en Thaïlande. "Mon empreinte carbone pour 2022 sera d'environ 6,3 tonnes équivalent CO2. C'est trop haut pour moi", explique-t-il.

Un chiffre meilleur que la moyenne des Français, qui émettent huit tonnes de CO2 par an, mais loin des recommandations des Accords de Paris sur le climat. "Il faudrait qu'on vise chacun deux tonnes par an pour réduire les émissions de gaz à effet de serre", rappelle l'athlète, gagnant du trail du Ventoux en 2012, et de celui des Templiers en 2011.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Etre cohérent avec sa conscience écologique"

Andy Symonds a donc calculé, via le site " Nos gestes climat" , que se rendre en avion en Thaïlande ferait exploser son bilan carbone. "Si j'y allais, je rajouterais quatre tonnes à peu près donc je passerai à 10 tonnes de CO2", estime-t-il grâce à son simulateur. Très sensible à l'écologie, il juge que ce serait donc irresponsable et pas cohérent avec sa conscience écologique. "Comme un peu tout le monde, je deviens de plus en plus conscient de l'impact écologique de chacun de mes déplacements."

Le champion a donc préféré renoncer. Une décision qui n'a pas été facile à prendre, mais qu'il juge nécessaire. "Pour moi, la course à pied, comme tout autre sport en fait, doit être vecteur d'une vie saine et surtout d'une planète saine." Avec ce geste, l'athlète espère sensibiliser le monde du sport et le grand public, face à l'urgence climatique. "Aujourd'hui, la fenêtre est encore ouverte. On sait que si on agit, si on arrive à baisser, si ce n'est que de 5% par an nos émissions, on peut retrouver une planète qui est tenable."

Éviter les compétitions à des milliers de kilomètres

À l'avenir, Andy Symonds compte bien prendre davantage le train et privilégier les courses près de chez lui, en Provence, pour "préserver au maximum sa planète", "notamment pour nos enfants et nos petits-enfants". La Fédération anglaise d'athlétisme a pris note de son absence, et "a compris" selon lui, sachant que d'autres athlètes ont aussi annoncé qu'ils ne viendraient pas, en raison là aussi de leur empreinte carbone.