Un club de tango dans un sous-sol de Kiev pour "oublier la guerre pendant quelques minutes"

Plusieurs couples en mouvement enchaînent les pas de danse. Les gestes sont précis. Chaque semaine, malgré la guerre et les bombardements, les passionnés de tango se retrouvent pour un bal de danse dans un sous-sol de Kiev. Pour Natalia, habituée des lieux, ce rendez-vous est une parenthèse salutaire. "En fait ça me permet d’oublier la guerre pendant quelques minutes, d’oublier les attaques aériennes, les informations, mes activités de volontaires. Ça me laisse du temps pour me rappeler qui je suis, qui j’étais avant la guerre, de sentir combien elle m’a changé. Et pour nous c’est aussi une forme de résistance", raconte-t-elle.

La milonga, un bal de tango argentin, se déroule dans le sous-sol qui sert également d’abri lors des bombardements. Pour Yuri est l’organisateur de l’événement, "il s’agit avant tout de garder une vie normale". "Si on devait arrêter, on sombrerait dans la dépression, donc nous dansons le tango chaque fois que nous le pouvons", explique-t-il.

"Nous danserions même sur les ruines"

Les couples se forment et se déforment au gré des partenaires dans une totale harmonie. Pour Julia, une déplacée originaire du Donbass, c’est une véritable thérapie. "Le tango aide beaucoup pour rester en bonne santé mentalement", selon elle. "Il donne tellement de bonnes émotions, tellement d’espoir", poursuit l'habituée de la milonga. "Quand l’invasion a commencé, j’ai dû fuir en direction de l’ouest et nos soirées tango m’ont cruellement manqué. Je me sens de nouveau en vie et c’est fantastique ! Pour moi cela prouve que nous sommes incassables."

"Vous nous bombardez mais immédiatement après les sirènes nous sortons pour danser de nouveau. Nous danserions même sur les ruines", interpelle la danseuse. Ce bal de tango argentin répond également à l’urgence de la situation : chaque dimanche, une somme d’argent est récoltée pour aider l’armée ukrainienne.