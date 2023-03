Un condamné du 13-Novembre, à qui la France voulait éviter la prison, finalement incarcéré en Belgique

Des 20 accusés des attentats du 13 novembre 2015, Abdellah Chouaa est celui qui a été le plus faiblement condamné à l’issue du procès. Un an de prison ferme et trois ans avec sursis. Abdellah Chouaa, père de famille de bientôt 42 ans, a comparu libre durant les dix mois du procès, aux côtés de deux autres accusés dans le même cas. Il a été condamné pour une "aide logistique à la préparation des attentats" (il a conduit à l'aéroport des futurs membres des commandos se rendant en Syrie), mais aussi sa "fréquentation, au moment des faits, de personnes se revendiquant ouvertement du djihadisme".

Cette condamnation, ainsi que l’a voulu la cour d’assises spécialement composée, devait lui permettre d’éviter une réincarcération. Lors du prononcé du verdict, le président Jean-Louis Périès avait même insisté sur ce point : “En ce qui concerne les trois accusés sous contrôle judiciaire, il n’y a pas de mandat de dépôt prononcé. C’est-à-dire qu’ils n’auront pas à retourner en détention et pourront bénéficier d’un aménagement de leur peine.” C’est effectivement ce qui s’est passé. Le 29 juin 2022 au soir, après l’énoncé du verdict, Abdellah Chouaa, qui avait déjà effectué 5 mois et demi de détention provisoire, est ressorti libre du palais de justice de Paris. Ayant également été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, il a rapidement rejoint la Belgique, sa famille et son domicile. Là, il a repris sa vie et son emploi de cuisinier.

Et puis, le 17 février dernier, patatras. Selon une information de France Inter et Le Parisien, Abdellah Chouaa est prié de se présenter à la prison belge de Saint-Gilles dans la perspective de bénéficier d’un aménagement de sa condamnation française. Car c’est ainsi que cela fonctionne en Belgique : pour pouvoir bénéficier d’un aménagement de peine, sous bracelet électronique par exemple, il faut être incarcéré, ne serait-ce que quelques heures. “Et c’est ce que nous a garanti la directrice de l’établissement pénitentiaire au téléphone”, explique Me Adrien Sorrentino, avocat d’Abdellah Chouaa, “qu’il ressortirait dans la journée. Alors, le matin, il a dit au revoir à ses enfants comme d’habitude. Sauf qu’il n’est pas rentré le soir.”

"Il aura exécuté en prison une peine qu'il aurait dû exécuter dehors"

Car la directrice de la prison s’est trompée, ainsi qu’elle l’a reconnu dans un mail adressé à ses avocats. Et Abdellah Chouaa est incarcéré depuis près d’un mois désormais, dans cet établissement connu pour sa surpopulation carcérale et sa vétusté, “dans le cadre de l’exécution de la peine prononcée par la France ”, indique le parquet de Bruxelles. Cette même condamnation qui visait pourtant à lui éviter la prison.

La faute à une circulaire ministérielle de décembre 2021, la circulaire 1817, qui prévoit désormais que les condamnés pour terrorisme ne peuvent obtenir d’aménagement de leur condamnation qu’après un long examen de son dossier qui prévoit un avis du directeur de l’établissement, une instruction par la Direction de la gestion de la détention (DGD), un organe fédéral, etc. “Mon client a subi 5h30 d’interrogatoire sur sa vie familiale, sa situation sociale mais aussi sur le fonds du dossier, alors qu’il a déjà été condamné !”, s’étonne son avocat français. Un nouvel interrogatoire de la sorte l’attend encore dans les prochains jours.

“Le risque c’est qu’avant même que la décision soit rendue, il aura exécuté en prison la peine qu’il aurait dû, selon la loi, exécuter dehors. C’est de l’acharnement”, déplore Me Adrien Sorrentino qui ne décolère pas : “C’est un échec complet de la coopération internationale en matière de justice.” Du côté des instances judiciaires fédérales, on indique simplement que "l'administration pénitentiaire ne communique pas sur des cas individuels".