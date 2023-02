"Un coup d’épée dans l’eau" : quelques semaines après son lancement, Twitter Blue peine à convaincre

Un compte certifié, des tweets mieux mis en avant, la possibilité de faire des messages plus longs et d’éditer ses tweets : autant de fonctions proposées depuis désormais le début du mois de février par Twitter en France dans son abonnement Twitter Blue, une formule payante à 9 euros par mois (et même plus pour celles et ceux qui s’abonnent via les applications mobiles de Twitter).

Si ce nouvel abonnement est largement mis en avant par Twitter, qui l’a ajouté à la barre de menu principale du réseau social, ses premiers chiffres à l’échelle mondiale ne sont pas bons. Au 7 février, quelques jours après le lancement en France, il apparaissait que seulement 290 000 utilisateurs de Twitter étaient abonnés à Twitter Blue dans le monde… soit 0,2% des utilisateurs actifs du réseau social.

Et la semaine dernière, le site américain Mashable a eu accès à une liste de comptes mise en relief par un chercheur, qui sont des comptes qui se sont désabonnés de Twitter Blue depuis son lancement : on y trouve des comptes de personnalités publiques comme la rappeuse Cardi B ou l’ex-directeur de la communication de Donald Trump, Anthony Scaramucci.

Plus ironique encore, le compte de l’entreprise Tesla, l’autre propriété d’Elon Musk, a lui aussi été abonné puis désabonnné de Twitter Blue. Au total, 26 319 utilisateurs de Twitter Blue se sont désabonnés sur la seule semaine du 6 février. En France, on ne connaît pas encore les chiffres du nombre d’abonnés à cette formule payante, qui n’a ouvert qu’il y a quelques semaines. Mais nous avons demandé à plusieurs utilisateurs et utilisatrices de la première heure comment ils et elles percevaient ces nouvelles fonctions.

"Pour rassurer mes pairs, c’est mieux d’être identifié"

Ce que recherchait en premier lieu Julius Chauveau , c’est la certification et la mise en avant des tweets. Ce doctorant en dernière année de thèse en sciences de gestion avait déjà tenté d’obtenir une certification par le passé, mais sans succès. "J’ai pris Twitter Blue dans le but de faire connaître mes recherches, d’échanger plus facilement avec des chercheurs dans mon domaine et d’avoir la chance d’être plus visible sur le réseau", en particulier pour les besoins d’une enquête qu’il mène. "Cela m’a permis de toucher des universitaires confirmés qui sont habituellement noyés sous les tweets", explique-t-il.

Pierre, lui aussi utilisateur Twitter Blue , a également souscrit pour obtenir la certification de son compte. Mais il voit une limite à cela : "Je n’ai eu aucune vérification de mon identité, c’est le point à revoir. Pour moi, cette signification veut dire "ce compte n’est pas un troll mais un vrai individu", mais je ne suis pas au même niveau qu’une profession qui mérite d’être mise en avant, officialisée, je ne suis pas un expert ni un chercheur", explique-t-il, lui qui travaille dans le secteur bancaire.

La coche bleue, utile ou "embêtante" ?

La confusion entre les comptes Twitter Blue et les comptes certifiés "à l’ancienne" est soulignée par la quasi-totalité des interlocuteurs avec lesquels nous avons échangé. "Ce n’est pas nécessaire, c’est même ce que je trouve de plus embêtant, cela peut faire passer les abonnés pour des gens prétentieux", selon un utilisateur qui répond au pseudonyme Enraje sur Twitter.

"Ce n’est pas valorisant puisqu’on paie pour l’avoir, la coche bleue. Et d’autre part ça crée une confusion entre les journalistes et les célébrités d’un côté, et les abonnés payants de l’autre", confirme Stéphanie Laporte-Gouritin, dirigeante d’une agence spécialisée dans les réseaux sociaux. Cette utilisatrice de Twitter depuis 15 ans raconte y avoir bâti toute sa vie : "J’y ai rencontré mes amis, mon mari, et j’ai pu développer mon activité professionnelle grâce à Twitter".

"Les utilisateurs ne veulent pas voir" des tweets de 4 000 signes

Si du point de vue personnel, la souscription d’un nouvel abonnement lui apparaissait être une nouvelle contrainte, sur le plan professionnel, elle s'est dit "qu’il allait falloir payer" pour continuer à utiliser le réseau social à une échelle professionnelle. L’entrepreneure a testé en priorité les tweets étendus jusqu’à 4 000 signes… avec des retours assez négatifs. "Les utilisateurs ne veulent pas voir ce genre de contenu fleuve sur leur réseau (…). Lorsque j’ai fait un tweet en utilisant cette fonction, j’ai eu autant de réactions sur le contenu du message que des retweets de personnes mécontentes de cette nouvelle fonction. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau".

Elle passe en revue les fonctions exclusives à Twitter Blue, toutes ratées, décevantes ou peu utiles selon elle. "La seule fonctionnalité qui est pas mal, c’est l’édition des tweets", dit-elle. Mais chacun et chacune trouve, dans l’éventail de fonctions proposées par Twitter Blue, la petite fonctionnalité qui lui convient. Pour Enraje, c’est l’onglet nommé "sélection d’articles" : "Je ne pensais pas m’en servir, et c’est au final très pratique, surtout pour moi qui utilise Twitter comme source d’information majeure".

Pour Stéphanie Laporte-Gouritin, c'est plutôt "l’édition des tweets, la seule fonctionnalité qui est pas mal". "Mais je dis bien "pas mal", parce que ça fait 15 ans qu’on la réclame, et qu’on n’a que 30 minutes pour modifier son tweet". Le spectre d’utilité de la fonction est faible selon elle : "Quand je tweete à titre perso, si je me suis trompée, je supprime le tweet. Quand c’est de façon professionnelle, soit je m’en rends compte assez vite et je peux le supprimer pour le refaire, soit il est trop tard, soit c’est dans un thread [un fil de tweets qui s’enchaînent, ndlr] et on ne peut pas le modifier".

Un prix "limite" ou "pas cher payé" ?

Les dernières évolutions de Twitter vers le payant sont vues parfois comme problématiques : "Je n’aime pas l’idée que la double authentification [par SMS, ndlr] ne soit possible que pour les abonnés, la sécurité et une affaire de tous", affirme Julius Chauveau. C'est en effet la dernière nouveauté annoncée ce week-end : seuls les abonnés Twitter Blue pourront utiliser cette méthode pour sécuriser leur compte, pour les autres, il faut trouver une autre solution. Et la menace d'une limitation du nombre de tweets postés par jour fait aussi réagir : "Comme utilisatrice accro à Twitter mais repentie, je devrai, la mort dans l’âme, réduire ma consommation", reconnaît Stéphanie Laporte-Gouritin, qui se laisse encore quelques mois pour jauger l’expérience mais n'est pas sûre de poursuivre Twitter Blue à titre personnel.

Pour autant, le prix modérément élevé de l’offre pousse une partie des utilisateurs et utilisatrices à rester, au moins pour voir comment cela va évoluer. "Un peu plus de 9€ par mois, c’est ma limite, vu mon utilisation. Si le prix avait été de 11 euros comme ce que va proposer Meta , je n’aurais pas du tout souscrit", explique Julius Chauveau. Même idée du côté de Pierre, qui "ne voit pas l’intérêt" non plus de payer pour Facebook. Quant à Enrajé, il a souscrit à un abonnement pour une année, et réfléchira à poursuivre ou non son abonnement, mais dans un an. "J’ai une telle utilisation de Twitter que 9€ par mois, ce n’est pas si cher payé", conclut-il.