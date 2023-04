"Un début, un milieu, une fin" : Thomas Bangalter revient sur la séparation des Daft Punk

Ils ne reviendront pas. Sans son casque intégral, à visage découvert, le cofondateur de Daft Punk Thomas Bangalter a levé le doute - s'il en subsistait encore un léger- mercredi matin : l'aventure du mythique duo est bel et bien terminée. "C'est vraiment vraiment fini ?", a questionné Léa Salamé. "C'est une histoire qui a eu un début, un milieu et une fin", a-t-il témoigné au micro de France Inter, deux ans après l'annonce officielle de leur séparation dans une vidéo.

"Je suis très content d'avoir refermé cette aventure, mais c'est avec un grand plaisir que je me retourne et que je regarde ce qu'on a fait ensemble", poursuit-il. Thomas Bangalter se dit, non pas fier, mais "satisfait" de ce qu'il a produit avec son comparse Guy-Manuel de Homem-Christo. "La fierté, je ne sais pas, mais je suis satisfait..."

"On a joué à Bercy, mais j'ai rien vu !"

L'ex-Daft Punk raconte avoir vécu son aventure musicale longue de 28 ans "avec beaucoup de distance, de détachement". "Ces personnages de robots, on a navigué entre la fiction et la réalité, c'était une forme d'illusionnisme, comme un marionétiste", raconte-t-il . "À ce moment-là, on est très concentrés sur le dispositif, sur le spectacle et, on peut le demander à des comédiens de théâtre, on regarde pas autant le public."

Thomas Bangalter va jusqu'à révéler un secret de fabrication : "La visibilité était très réduite dans les casques" que portait le duo, "il y faisait très chaud et on n'y voyait rien", explique-t-il, "ça m'a aussi protégé". **"On a joué à Bercy, mais j'ai rien vu", s'amuse-t-il. "J'étais uniquement sur les machines !"

Daft Punk, fondé au début des années 90, est encore l'un des groupes les plus populaires au monde, et assurément le duo français le plus connu à l'étranger. À l'origine de quatre albums, le duo a annoncé sa séparation en février 2021, à travers une vidéo publiée sur YouTube. Elle reprennait un extrait d'un long-métrage sorti en 2006, "Electroma", et se terminait sur le morceau "Touch", extrait du dernier album en date du groupe et un panneau montrant les gants des robots et accompagné de la mention "1993-2021".

Les deux membres de Daft Punk sont désormais lancés dans des projets en solo : Thomas Bangalter est de retour sur le devant de la scène pour un premier album solo, intitulé "Mythologies", bande originale symphonique du ballet éponyme du chorégraphe Angelin Preljocaj. "J'avais la volonté de mettre les machines de côté", détaille-t-il à propos de cette création, pour laquelle il a refusé d'utilisé la musique électronique. "J'ai toujours été fasciné par les machines. Ce que je questionne un peu ajourd'hui, c'est le rapport qu'on entretient avec elle."