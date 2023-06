Un "deepfake" de Poutine diffusé sur des radios et télés locales de régions russes frontalières de l'Ukraine

Un Vladimir Poutine qui ressemble au vrai, une voix et un ton similaire, sauf que... ce n'est pas vrai. Dans plusieurs régions russes frontalières de l'Ukraine (Koursk, Belgorod et Briansk) selon les autorités locales citées par l'AFP, les auditeurs de certaines radios ont pu entendre un discours semblant être prononcé par le président russe. L'agence de presse russe Tass affirme que des chaines de télévision ont également été touchées. Deux extraits diffusés sur de nombreux comptes Twitter montrent que le piratage a affecté au moins une chaine de télévision. Il s'agirait d'un "deepfake", une fausse vidéo fabriquée à partir de véritables images.

"Les responsables des régions de Belgorod et de Voronej attribuent la diffusion à des pirates essayant de 'semer la panique' *et insistent sur le fait qu''*il n'y a pas lieu de s'inquiéter', indique l'agence de presse russophone Meduza."

Dans ce message, le faux-Poutine fait état d'une "invasion" ukrainienne, affirmant notamment que "les forces ukrainiennes armées jusqu'aux dents (...) et soutenues par Washington ont envahi les régions de Koursk, Belgorod et Briansk" et annonce la mise en place d'une loi martiale dans ces localités, la prochaine signature d'un décret présidentiel sur la mobilisation générale en Russie et appelle les habitants locaux à évacuer. Effet garanti.

Le contrôle des fréquences rétabli

Lundi, pendant environ 40 minutes, "de 12h41 à 13h18, des personnes non identifiées ont piraté illégalement les programmes d'information de MIR TV et MIR Radio. (...) Toutes les informations publiées [pendant cette période] n'ont rien à voir avec la MIR International Television", indique un communiqué de la chaine, cité par l'agence de presse russe Tass. Selon "Les informations sur l'invasion des forces ukrainiennes dans la région de Belgorod, la mise en place de la loi martiale, la mobilisation générale et l'évacuation (...) sont un fake", ont affirmé pour leur part les autorités de la région de Belgorod.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que "le président russe Vladimir Poutine n'avait pas fait de discours d'urgence à la télévision et à la radio aujourd'hui" et qu'il s'agissait bien d'un piratage. "Nous sommes au courant", a-t-il assuré, en affirmant que le contrôle des fréquences avait été rétabli par les médias concernées. Ce piratage intervient alors que les incursions et bombardements se multiplient depuis deux semaines dans la région de Belgorod où des combattants russes pro-ukrainiens attaquent les forces russes. En février, de fausses alertes antiaériennes avaient déjà été diffusées par plusieurs radios et chaînes de télévision russes, là aussi dues à des piratages.