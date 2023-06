Toute l'expérience a été menée sur un ordinateur. Il n'y a donc aucun dégâts, pas de blessés, mais un grand étonnement pour ceux qui ont assisté au test. Le mois dernier, comme le raconte le Guardian , le système d'un drone de combat américain a été essayé virtuellement pour une "neutralisation des défenses aériennes adverses" (SEAD). Normalement, pendant l'exercice, l'engin devait détruire des cibles "avec le feu vert final donné par l'humain" comme l'explique sur un blog le colonel Tucker Hamilton, chef des tests et des opérations d'IA avec l'armée de l'air américaine.

"Alors qu'est-ce que ça a fait ? Il a tué l'opérateur"

Pendant le test, l'IA a estimé que des décisions "interdites" par les militaires de la tour de contrôle interféraient avec sa mission supérieure : détruire la défense aérienne adverse. L'ordinateur a alors attaqué l'opérateur dans la simulation. "Nous l'entraînions en simulation pour identifier et cibler une menace. Le système a commencé à réaliser que même s'il identifiait la menace, l'opérateur humain lui disait parfois de ne pas tuer cette menace, mais il obtenait ses points en tuant cette menace. Alors qu'est-ce que ça a fait ? Il a tué l'opérateur", explique Hamilton.

En voyant cette réaction de l'IA, l'équipe du test a tenté de "raisonner" l'ordinateur : "nous avons formé le système "Hé, ne tuez pas l'opérateur, c'est mauvais. Tu vas perdre des points si tu fais ça ». Alors qu'est-ce que ça commence à faire ? Il commence à détruire la tour de communication que l'opérateur utilise pour communiquer avec le drone pour l'empêcher de tuer la cible."

L'Armée américaine dément

En expliquant cette expérience au "Future Combat Air and Space Capabilities Summit" à Londres, Hamilton a déclaré "Vous ne pouvez pas avoir une conversation sur l'intelligence artificielle, l'intelligence, l'apprentissage automatique, l'autonomie si vous ne parlez pas d'éthique et d'IA".

À Businessinsider, la porte-parole de l'armée de l'air américaine, Ann Stefanek*,* a nié l'existence de cette expérience. "Le département de l'armée de l'air n'a pas mené de telles simulations de drones IA et reste attaché à une utilisation éthique et responsable de la technologie IA [...] Il semble que les commentaires du colonel aient été sortis de leur contexte et se voulaient anecdotiques."