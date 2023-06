Un été à lire : partez en vacances avec les coéditions de France Inter

Musique

Double dose de Michka Assayas cet été.

Dans Une histoire intime de la musique, l'intime côtoie l'universel : Michka Assayas raconte le « trip » d’une vie de passionné, ou l’histoire d’une génération bouleversée par la découverte d’un nouveau monde musical. Le contenu est à la fois érudit et vivant, à l’image de son émission.

L'été dernier, Michka a raconté aux auditeurs de France Inter la vie de David Bowie en neuf épisodes. Le livre qui en découle réunit toute la matière de ce récit, remaniée et enrichie.

Publicité

"Ce livre raconte comment, tout simplement, je me suis converti à David Bowie." Michka Assayas

Very Good Trip - Michka Assayas © Radio France

► Ne manquez pas la série d'été de Michka Assayas, consacrée à Paul Mc Cartney

Histoire

Pourquoi les espions ne cessent de nous fasciner ?

Sans doute parce que leurs vies, si éloignées des nôtres, sont au croisement de l’histoire, de la littérature et du cinéma. Mais les espions sont loin d’être tous des héros. Peu importe ! Minables, crapules ou braves, ils nous fascinent...

Espions, une histoire vraie - Stéphanie Duncan © Radio France

► Découvrez quatre nouveaux épisodes du podcast

Jeu

Irez-vous jusqu’au Super Banco ?

Plongez-vous dans l’univers du Jeu des 10000 euros en répondant aux questions bleues, blanches et rouges, pour tout savoir sur la langue française. Expressions, orthographe, pièges, étymologie...

Amusez-vous avec des jeux, des QCM, des vrais ou faux, des mots à placer, des devinettes, etc.

Le jeu des 1000 € - Nicolas Stoufflet © Radio France

Société

Plaisir des sens ou plaisirs intellectuels, devons-nous choisir ?

Ce quatrième numéro de Grand bien vous fasse vous permettra de découvrir à quel point notre besoin de jouir est vital : le psychiatre Christophe André et Sébastien Bohler, chercheur en neurosciences, nous expliquent pourquoi notre cerveau est avide de récompenses. Maïa Mazaurette, elle, nous entraîne sur les sentiers de la sensualité, tandis que le philosophe Frédéric Schiffter nous invite à nous délecter de la paresse. Les chefs Thierry Marx et Grégory Cohen délivrent leur conception du bien savourer, toujours près du bien cuisiner. Et tout cela, nous dit la thérapeute Cécile Guéret, ne serait pas aussi délicieux sans le bonheur de la rencontre amoureuse. Mais aussi Philippe Delerm, Eric Fottorino, Susie Morgenstern, Eric-Emmanuel Schmitt, David Le Breton, parlent des bonheurs simples de la vie, du plaisir du sport, de l’écriture ou de la musique.

Grand Bien Vous Fasse - Ali Rebeihi © Radio France

► Grand Bien Vous Fasse continue tout l'été avec Eva Roque et Farida Bedredine

Littérature

Neuf célèbres écrivains contemporains relatent une rencontre entre deux personnages, réels ou imaginaires, qui les a particulièrement touchés.

François Sureau dévoile l'histoire intense et méconnue entre Blaise Cendrars et l'aventurière Elisabeth Prévost. Nathacha Appanah revient sur la vie de Léonard Woolf avant qu'il ne demande pour la troisième fois la main de Virginia Stephen. Monica Sabolo retrace le coup de foudre mythique de Bonnie Parker et Clyde Barrow. Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, confie ses trois rencontres cruciales avec l'œuvre de l'écrivain italien Italo Calvino. François-Henri Désérable part sur les traces d'Ilona Gesmay, la première fiancée de Romain Gary. Tahar Ben Jelloun raconte son amitié avec l'immense Jean Genet. Adolescent, Eric Reinhardt dérobe le Manifeste du Surréalisme d'André Breton. Ce choc de lecture a dessiné un chemin vers sa vie d'écrivain. À travers l'histoire d'une mère qui console sa fille d'un chagrin d'amour en lui racontant La Princesse de Clèves, Nathalie Azoulai témoigne de la puissance de la littérature. Quant à Philippe Lançon, il relate un rendez-vous imaginaire entre le narrateur du Lambeau et un acteur et producteur célèbre, amoureux de Stendhal, qui lui propose d'adapter son livre.

Brèves rencontres © Radio France

► Le podcast Brèves rencontres est toujours disponible

Philosophie

Le philosophe du printemps, de l’amour, de la musique, de la justice, mais aussi de l’humour et de l’ironie !

Les lecteurs qui redoutent la philosophie ardue, les concepts hermétiques doivent se précipiter sur ce philosophe du « je-ne-sais-quoi » et du « presque rien ».

Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, auteur à succès d’ouvrages sur la fin du courage, le soin ou le ressentiment nous offre un été avec Jankélévitch allègre plein de paradoxes sur le temps et son irréversibilité.

Un été avec Jankélévitch - Cynthia Fleury © AFP - Philippe Wojazer

Humour

François Morel s'inscrit dans la lignée d'Alphonse Allais, reconnu comme l'un des grands humoristes d'aujourd'hui.

À la fameuse question « Pensez-vous qu’on peut rire de tout ? », François Morel répond à sa façon : « Oui, mais on n’est pas obligé. » Quand un auditeur l’aborde gentiment pour lui dire : « Je ne rate jamais une de vos chroniques », il répond : « Moi, hélas, ça m’arrive… »

Sont rassemblés dans ce volume : À pas d’oiseaux, 1999-2000 • Les Compliments, 2001-2002 • L’Air de rien, 2009-2011 • Je veux être futile à la France, 2011-2013 • Je rigolerais qu’il pleuve, 2013-2015 • Jamais la même chose, 2015-2017 • Je n’ai encore rien dit, 2017-2019.​

Grâces matinales - François Morel © Radio France

À réécouter : François Morel Le Grand Atelier Écouter plus tard écouter 1h 40

Cinéma

Le cinéma et rien d'autre

Dans le prolongement de la série documentaire éponyme diffusée sur France Inter cet été et disponible en podcast, Laurent Delmas nous fait redécouvrir Bertrand Tavernier à travers ceux qui l’ont connu.

Bertrand Tavernier - Laurent Delmas © Radio France

► Le podcast Bertand Tavernier, le cinéma et rien d'autre, est toujours disponible

Cuisine

L’Encyclopéguide gourmand de Paris

Saviez-vous que c’est à Paris qu’ont été inventés le restaurant, le couscous royal, le garçon de café, l’œuf-mayo, la conserve, le grec-frites, la baguette, la fontaine Wallace, le jambon-beurre, le bloody mary, la Nouvelle Cuisine, le macaron, le cheese naan, la sole à la normande et la bistronomie ?

Pour son quatrième livre et entouré de ses fidèles « compagnons de croûte », François-Régis Gaudry croque à pleines dents la capitale mondiale de la gastronomie.

On va dséguster - François-Régis Gaudry © Radio France

Economie

Aride, l’économie ? Lugubre ? Technique ? Jargonneuse ? Depuis 2010, On n’arrête pas l’éco, le magazine économique de France Inter, diffusé tous les samedis et animé par Alexandra Bensaid prouve le contraire.

Avec son équipe, Valentin Pérez, Christian Chavagneux, Sandrine Foulon et Marc Vignaud, Alexandra Bensaid prolonge son émission avec cet ouvrage illustré, qui se veut tout aussi complet, vif et pédagogique. Au travers de chiffres-clés, de mots-repères, d’arguments et de réponses à nos interrogations quotidiennes, ce livre a pour ambition d’aider à tout comprendre de l’économie, comme on la vit et comme on la veut.

On n'arrête pas l'éco - Alexandra Bensaid © Radio France

Art

Paul Veyne nous a quitté il y a quelques mois. En 2012, il ouvrait pour la première fois son jardin secret à ses lecteurs. Ce livre allie la plume d’un grand auteur et la passion de l’art pictural.

Redécouvrez la nouvelle édition brochée du premier livre d'art et best-seller de Paul Veyne !

Amoureux de l’Italie depuis ses années d’études à l’École française de Rome, Paul Veyne propose dans cet ouvrage une promenade dans un musée idéal qui contiendrait tous les chefs-d’œuvre de la peinture italienne qu’il aime. De Giotto au Tintoret, il revisite les grands maîtres et nous fait partager ses coups de cœur.

Mon musée imaginaire - Paul Veyne © Radio France

Le coin des enfants

Les séries de podcasts de France Inter "Une histoire et Oli" "Bestioles" et "Les odyssées" se déclinent en livres.

Les Odyssées - Les mythes et récits légendaires racontés aux enfants

Après le succès du premier tome des Odyssées, Laure Grandbesançon revient avec une sélection des plus grands mythes et récits légendaires !

Les mythes et les légendes racontés aux enfants : Robinson Crusoé, l’Iliade et l’Odyssée, la légende du roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde : voilà le programme de ce deuxième opus !

7 artistes ont collaboré à ce nouveau tome. Des illustrateurs et illustratrices ont mis en image les récits : Simon Bailly, Aline Bureau, Léonard Dupont, Quentin Vijoux, Cruschiform et Gazhole.

Le coin des enfants © Radio France

Aller plus loin

📚 A LIRE - Glissez aussi dans vos bagages notre sélection de dix bande dessinées, pour petits et grands .

📻 - GRILLE DES PROGRAMMES - Nouvelles voix, rendez-vous cultes, chroniques et concerts : découvrez la grille des programmes qui vous accompagnera cet été ☀️

🎧 MUSIQUE - Chantez, dansez avec notre playlist estivale , concoctée par nos programmateurs musicaux.