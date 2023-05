L’aventure d’ Un Été Au Havre commence en 2017 à l’occasion de la célébration des 500 ans de la fondation de la ville et du port.

Au Havre, la saison estivale est le moment d'un rendez-vous ambitieux avec l'art, le patrimoine et la culture, revitalisé chaque année par de nouvelles œuvres d'art contemporain qu'Un Été Au Havre livre à l'espace public de fin juin à mi-septembre.

Jusqu'au bout du monde de Fabien Mérelle depuis 2022 - Anne-Bettina Brunet

Sorcière de la Mer 2 de Klara Kristalova depuis 2022 - Anne-Bettina Brunet

Gold Coast HeHe Terre-plein de la jetée depuis 2021 - Philippe Bréard

Au fil des éditions, une collection permanente se constitue, qui s'enrichit chaque été, transformant peu à peu la ville en exposition d'art contemporain à ciel ouvert, accessible à tous.

Chaque artiste apporte sa vision pour révéler la singularité et le caractère unique de la ville. La saison 2023 convoque l’art vidéo et la danse, la mode, l’installation, la sculpture, les intelligences artificielles...

Pour cette saison, Maroussia Rebecq imagine une collection de vêtements recyclés co-créés avec les Havrais. Grégory Chatonsky s’empare de 25 pignons d’immeubles et distribue 25.000 cartes postales uniques, créées à l’aide d’une intelligence artificielle. Dans le centre commercial des Docks Vauban, Anouk Kruithof nous fait découvrir des centaines de danses du monde entier collectées sur les réseaux sociaux...

Maroussia Rebecq, Upcycle solution - Un Été Au Havre du 24 juin au 17 septembre 2023 - DR

Cartes postales Grégory Chatonsky, La ville qui n’existait pas. Épisode 1 l’espace latent Un Été Au Havre du 24 juin au 17 septembre 2023 - Grégory Chatonsky

Anouk Kruithof, Universal Tongue - Un Été Au Havre du 24 juin au 17 septembre 2023 - DR

Le 3 février dernier, la première édition de Métamorphoses a eu lieu. Il s’agit d’un rendez-vous annuel pour inscrire le territoire havrais au cœur des réflexions sur la place de l’art dans les nouveaux imaginaires de la ville et dans les transformations de l’espace public.

Tous les étés, par le prisme de l’art contemporain, Le Havre devient une destination tendance entre plage et culture, où se mêlent expositions et explorations urbaines, le tout, les pieds dans l’eau !

Plage du Havre - Philippe Breard

Des œuvres éphémères viennent enrichir la collection permanente d’art contemporain à ciel ouvert visible toute l’année, constituée d’œuvres monumentales réparties dans l’espace public. Le programme se découvre au travers de différents parcours à pied qui dévoilent également les multiples facettes du Havre : une plage de 2 kilomètres en cœur de ville, des panoramas époustouflants, une architecture inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, un jardin botanique remarquable surplombant la mer et l’estuaire de la Seine… Pour un week-end, une journée ou quelques heures, Le Havre est une étape singulière et incontournable pour découvrir les merveilles de Normandie (Étretat, Deauville, Rouen, le Mont-Saint-Michel, etc.).

Vue Catäne de containers de Vincent Ganivet depuis 2017 - Jacques Basile