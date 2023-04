Une météorite probablement à l'origine du flash dans le ciel de Kiev

Une boule de feu a traversé le ciel de Kiev dans la soirée de mercredi. Pas de missile cette fois-ci mais pas non plus un satellite de la Nasa en chute libre, comme annoncé initialement par l'administration de la ville. Sur des images partagées sur les réseaux sociaux, on voit un trait de lumière passer au-dessus des immeubles de la capitale ukrainienne puis illuminer le ciel quelques secondes. De quoi provoquer de nombreuses interrogations.

"On ne peut pas identifier exactement la chose. Notre hypothèse est qu'il s'agit d'une météorite, mais pour en établir la nature exacte, on manque de données", a indiqué à l'AFP le chef adjoint du centre de contrôle de l'agence spatiale d'Ukraine, Igor Kornienko.

Quelques heures auparavant, le responsable de l'administration militaire de la ville de Kiev, Sergiy Popko avait indiqué que "selon des informations initiales, ce phénomène est la conséquence de la chute d'un satellite de la NASA sur la terre". L'agence spatiale américaine avait en effet annoncé plus tôt dans la semaine qu'un satellite de quelque 300 kg reviendrait dans l'atmosphère à une heure non déterminée mercredi. Mais la Nasa a ensuite affirmé dans un communiqué que son satellite Rhessi n'était pas encore entré dans l'atmosphère au moment du flash lumineux observé au-dessus de Kiev. L'administration de Kiev a reconnu s'être trompée.

L'alerte aérienne activée

Le phénomène a néanmoins conduit au bref déclenchement d'une alerte anti-aérienne. Les habitants de Kiev, loin de céder à la panique et habitués aux alertes antiaériennes et bombardements russes, se sont rués sur les réseaux sociaux mercredi soir pour diffuser leurs images de la boule de feu qui a éclairé le ciel vers 19 heures GMT mercredi soir.

Ils ont aussi multiplié les memes et vidéos humoristiques sur les thèmes de l'arrivée d'extraterrestres et de la guerre contre la Russie.