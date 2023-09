Un Français sur deux favorable à la construction de nouvelles centrales nucléaires, selon un baromètre

Un Français sur deux (+6 points en un an) est pour la construction de nouvelles centrales nucléaires, selon le baromètre de l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) publié lundi et qui suit depuis plus de 30 ans la perception des risques dans l'opinion publique. "Le regard porté sur la construction de centrales nucléaires s’améliore", note l’IRSN. 65 % des Français (+ 5 points) affirment ainsi que "la construction des centrales nucléaires a été une bonne chose", tandis que 11 % (- 5 points) sont en désaccord. Un Français sur quatre est contre l'apparition de nouvelles centrales.

Le principal argument en faveur de l’énergie nucléaire cité par les sondés est l’indépendance énergétique, pour 43% d'entre eux, devant le faible coût de l’électricité (22%). C’est une hausse de sept points par rapport à l’année dernière. La "production de déchets nucléaires" reste le premier argument des opposants à l’énergie nucléaire (31 %, - 4 points), mais ne devance plus que de quatre points (contre neuf points en 2021) le risque d’accident,qui figure en deuxième position (27 %) des arguments contre.

Publicité

Régler "le problème du stockage des déchets radioactifs"

D’après le baromètre de l’IRSN, la majorité des Français (68 %) estiment qu’il faut rapidement résoudre le problème du stockage des déchets. Seulement 6 % préfèrent "laisser le choix aux générations futures". Par ailleurs, 32 % affirment qu’il n’est aujourd’hui pas "possible de stocker les déchets nucléaires de façon sûre" (- 3 points).

54 % des Français considèrent que prolonger la durée d’exploitation des centrales nucléaires est un choix pertinent. Cet été, l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) a donné son feu vert pour prolonger au-delà de 40 ans le premier réacteur de la centrale du Tricastin dans la Drôme. C’est une première. Le réacteur pourra fonctionner dix ans de plus. 23% des sondés y sont opposés, 37 % affirment que "prolonger la durée d’exploitation des centrales nucléaires provoquera des accidents".

60% des sondés ont confiance dans les institutions scientifiques

28% des Français interrogés estiment que les centrales nucléaires sont les installations qui risquent le plus de provoquer un accident grave. Les stockages de déchets radioactifs et les installations chimiques complètent le podium. L’enquête révèle également que l’image de la science et des experts se dégrade légèrement : 60% des Français font confiance aux institutions scientifiques (quatre points de moins que l’an dernier). La moitié des sondés ont une bonne opinion des experts scientifiques. Près des deux tiers (67%) des sondés trouvent que les décideurs ne prennent pas assez en compte l’avis des experts scientifiques.

L’enquête du baromètre 2023 s’est déroulée en novembre 2022, 2.000 personnes ont été interrogées.