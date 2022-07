"Un hommage à la famille de ma mère" : ils ont décidé de changer de nom et nous racontent pourquoi

La loi était en vigueur depuis à peine plus d'une semaine que Manon avait déjà déposé son dossier. Depuis le 1er juillet, toute personne majeure peut, une fois dans sa vie, demander à modifier son état civil pour porter le nom de sa mère, de son père, ou bien d'accoler les deux dans l'ordre souhaité. Et ce, grâce à une simple démarche en mairie, sans avoir à justifier les raisons de son choix. Manon, 25 ans, a donc sauté sur l'occasion.

La jeune femme a, à sa naissance, hérité du nom paternel, qu'elle souhaite aujourd'hui remplacer par celui de sa mère. "Ça fait 10 ans que j'ai pas de contact avec mon père, ça n'a aucun sens de garder son nom. Quand je me présente, je ne m'identifie pas à ce nom de famille". Elle a parlé de sa démarche à sa mère, qui a approuvé, "même si elle pense que c'est une grande décision". Manon défend également un choix féministe : "On est en 2022, il faut changer ces habitudes patriarcales".

Auparavant, la démarche s'apparentait à un parcours du combattant. Celles et ceux qui réclamaient un changement de leur état civil devaient justifier d'un nom trop lourd à porter ou de violences intrafamiliales. Et si le nom du deuxième parent, souvent celui de la mère, pouvait être accolé au premier, il y figurait en "nom d'usage", nom pris en compte sur les papiers officiels.

"La correction d'une erreur"

Clément a fait le même choix que Manon. "Je suis très proche de ma famille maternelle qui s'est beaucoup occupée de moi. J'ai également hérité de traits physiques me reliant davantage à cette famille", explique-t-il, en répondant à l'appel à témoignages de France Inter. Alors que, côté paternel, il apprécie aussi peu le nom que les membres de sa famille. Pour lui, ce changement de nom représente "la correction d'une erreur". Lui pense à ce changement de nom depuis qu'il a 12 ans songe aussi à l'avenir : "C'est aussi un nom que je pourrai transmettre à mes futurs enfants, a contrario de mon nom actuel que je n'aurai pas souhaité faire perdurer."

Galères administratives

D'autres décident de porter le nom de famille de leurs deux parents, comme Estelle, en attente de son extrait de naissance pour terminer les démarches. "J'avais entendu parler de ce projet de loi avant Noël, et je m'étais dit 'tiens c'est un truc qui me parle'", explique celle qui va ajouter le nom de sa mère à celui de son père. Une façon avant tout de faire perdurer le nom de sa mère, qui elle même s'appelle aujourd'hui comme son mari. "J'aime bien le nom de famille de ma mère, il est joli, et je suis aussi proche de la famille de ma mère que de celle de mon père. Je trouve important de porter les deux noms. Je n'aurai pas d'enfant, ce n'est pas un nom qui va me survivre, mais c'est un petit hommage à la famille de ma mère."

Laurène, elle, portait déjà le nom de famille de ses deux parents. Mais elle est née quand le nom maternel, derrière celui du père, était qualifié de "nom d'usage". Un double nom qu'elle revendique mais qui implique des galères administratives quotidiennes. "Je passe ma vie à la banque ou à la sécu pour expliquer que c'est mon nom complet." Parce que si le nom d'usage peut-être utilisé au quotidien, il ne figure pas sur certains papiers officiels, comme la carte grise. Ce qui a valu à Laurène plusieurs frayeurs, comme cette fois où elle a cru qu'elle ne pourrait pas s'inscrire à la fac. "J'ai passé le bac inscrite sous un de mes deux noms, de même que la Journée d'appel à la préparation de la défense (aujourd'hui appelée Journée défense et citoyenneté). Résultat, comme j'étais sous deux noms différents sur deux papiers officiels, mon inscription à la fac était bloquée. J'ai dû aller récupérer mon acte de naissance et d'autres papiers pour prouver que c'était la même personne. Ils voulaient même me refaire passer ma JAPD sous le bon nom !"

Une démarche familiale... et féministe

Rendre son nom d'usage officiel va simplifier les démarches de celle qui a toujours trouvé "normal d'avoir des deux noms". "Si on m'appelle avec seulement le premier nom de famille, je ne me reconnais pas. Dans une salle d'attente par exemple, je ne réponds pas". Laurène et sa sœur s'étaient déjà renseignées sur les démarches à entreprendre pour rendre les deux noms officiels, mais à cette époque, il fallait justifier de violences ou graves manquements du père, "ce qui, heureusement, n'était pas le cas".

Comme Manon, Laurène et Estelle évoquent une démarche féministe. Déjà, un choix féministe de la mère de Laurène, à sa naissance. Pour elle, les choses ont évolué presque trop tard : "Quand j'ai eu mon fils, je n'avais pas le droit de transmettre officiellement le nom de ma mère, donc il a juste le nom de son père. Ça m'a fait vraiment bizarre, je suis féministe, j'ai toujours porté le nom de mes deux parents", se désole Laurène. "Longtemps, la tradition a été de prendre le nom de son mari. Alors cette réforme, c'est aussi un moyen de faire revivre le nom des femmes", ajoute Estelle. Elle espère que maintenant, "des gens vont se poser la question et vont revenir en arrière". Mais les habitudes ont la peau dure et Estelle se prépare à devoir justifier ce changement de nom, elle qui ajoute le nom de sa mère. "Les gens vont penser 'ah tiens tu t'es mariée', eh non ! Mais il y a du positif. Il y a 15 ans, on ne se posait pas la question de faire ça, donc c'est positif. C'est mon petit militantisme à mon échelle à moi ."