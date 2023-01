Un homme blesse six personnes à l'arme blanche Gare du Nord à Paris

Peu avant 7h, un homme a blessé six personnes avec une arme blanche à l'intérieur de la gare du Nord à Paris. L'une des victimes est en urgence absolue, selon le parquet. D'après France Info, l'arme "bricolée" était un poinçon fabriqué avec deux pointes et du chatterton. Le parquet a ouvert une enquête confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Aucun élément ne permettait à 9h d'évoquer une attaque terroriste.

Le suspect "neutralisé" par les forces de l'ordre

Les policiers ont neutralisé l'individu en faisant usage de leur arme à plusieurs reprises. L'agresseur, dont le pronostic vital est engagé, a été pris en charge sur place par les secours, avant d'être hospitalisé, selon le parquet. Un périmètre de sécurité a été déployé.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place à 9h, entouré d'un conséquent dispositif de sécurité pour "remercier les forces de l'ordre", selon son entourage. Sur Twitter, il a salué leur "réaction courageuse et efficace". Le préfet de police de Paris Laurent Nunez, la procureure de Paris Laure Beccuau et la maire de Paris, Anne Hidalgo étaient sur place pour l'accueillir.

"La gare continue d'être exploitée normalement"

"La gare continue d'être exploitée normalement, pas d'interruption du trafic", selon porte-parole de la SNCF. La gare du Nord est la première gare d'Europe et la troisième gare mondiale en termes de flux puisqu'elle accueille 700.000 personnes par jours et plus de 220 millions de visiteurs par an.