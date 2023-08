Un iceberg à Málaga : l'opération de communication qui divise les écologistes espagnols

Une façon originale de secouer les consciences ? Ou une idée absurde qui contribue précisément à aggraver le problème qu’elle prétend combattre ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opération visant à exposer en pleine rue de Málaga un iceberg pêché au large du Groenland fait débat en Espagne.

Honneur à la défense, Manuel Calvo est le directeur de la fondation Dingonatura, qui est parti avec un groupe de jeunes explorer le territoire… et rapporter le fameux morceau de glace.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Parmi les centaines de milliers de morceaux de glaces qui flottent dans la mer du Groenland et qui fondent chaque seconde, on en a pris un. On a calculé l’empreinte carbone de notre voyage et on va participer à une reforestation pour compenser. La fin justifie les moyens, parce qu'il est urgent de taper du poing sur la table et de dire 'Ça suffit, il faut faire quelque chose'.”

Greenwashing

"Il faut faire quelque chose, sûrement, mais pas ça !" disent en substance des groupes écologistes. Certains accusent l’administration départementale, qui soutient l’initiative, de "greenwashing", ce procédé de communication visant à se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. Librada Moreno est responsable de communication d' Ecologistas en Acción Málaga .

"C’est comme si, pour lutter contre la maltraitance animale, on amenait les gens aux arènes voir comment on tue un taureau. Faire fondre un seul morceau de glace, c’est contribuer au changement climatique. Les gens savent parfaitement que la glace fond au soleil. Ce n’est pas une prise de conscience. On veut des politiques réelles contre le changement climatique."

Renaturaliser la rivière locale, par exemple, propose Ecologistas en Acción, en tout cas des mesures moins spectaculaires, mais directement effectives. Le débat est lancé, les habitants jugeront sur pièce à la mi-septembre.