"Un îlot de sécurité" : en Ukraine, un centre accueille des femmes victimes de violences domestiques

C’est l’une des conséquences de la guerre en Ukraine . Les cas de violences domestiques enregistrés par la police dans le pays ont bondi de 51% sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à la même période l’an dernier. 349.355 cas ont été recensés contre 231.244 auparavant. Les femmes sont les principales victimes. À Odessa, dans le sud du pays, le centre Vilna, ouvert depuis l’automne dernier, leur apporte son aide.

Inna est une réfugiée à Odessa , cette femme de 42 ans a quitté sa ville de Melitopol, occupée par les russes, il y a quelques mois, avec son mari. "Cet hiver ce sera nos vingt ans de mariage", dit-elle. Pendant toutes ces années il n’y a eu aucune violences, ni physiques ni psychologique. Elles ont commencé à l’arrivée du couple dans leur nouvelle maison. "Je me sentais très mal quand j'ai quitté ma ville natale et ma maison. Je n'ai pas réussi à m'adapter. Je pleure beaucoup et ça le met en colère contre moi. Alors il m'agresse", explique Inna.

"J'ai peur de vivre seule sans ce centre"

Mais depuis qu'elle vient au centre Vilna, elle est suivie par une psychologue, elle participe aussi à des ateliers en groupe, comme des cours de peintures. "Pour moi Vilna c'est devenu un îlot de sécurité où je peux venir. J'ai peur de vivre seule sans ce centre", confie Inna, les larmes aux yeux.

Katerina Grishkova (à droite), responsable du centre Vilna à Odessa et Tatiana (à gauche), travailleuse sociale © Radio France - Hajera Mohammad

Des maris partis au front "qui reviennent traumatisés"

D’autres femmes aussi se confient à Tatiana, travailleuse sociale. Elles parlent de ce mari parti faire la guerre et qui revient transformé, parfois méconnaissable. "Ces femmes nous disent que les hommes qui étaient au front reviennent avec un grand niveau de stress. Cela crée des situations conflictuelles. Ils peuvent se mettre à boire trop et à la fin ça génère encore plus de disputes", constate Tatiana.

Les femmes accueillies au centre peuvent bénéficier d’un soutien psychologique et suivre des ateliers en groupe, ici une séance de thérapie "par l’art" © Radio France - Hajera Mohammad

Pour Katerina Grishkova, la responsable de la structure, il faudrait anticiper le retour de ces hommes au domicile familial. "Ce sont des hommes qui reviennent traumatisés pour certains car ils n'étaient pas préparés à cela. Et puis notre gouvernement n'a rien prévu en terme de soutien psychologique pour les aider à leur retour. En plus, on sait que les hommes sont plus sceptiques sur le sujet", juge-t-elle.

500 femmes accueillies chaque mois

Des soldats souvent considérés comme des héros à leur retour autant par leur entourage que par la société, ce qui n’aide pas forcément les victimes à dénoncer les violences subies. Au début de l’année, les équipes de Vilna accueillait 300 femmes par mois en moyenne, elles sont 500 désormais et chaque jour, une nouvelle victime pousse la porte du centre pour y trouver refuge.