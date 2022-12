Un jour, une idée cadeau : voici le calendrier de l'Avent 2022 du service culture de France Inter

Mais quel cadeau se cache derrière les portes de notre calendrier de l'Avent ? Comme l'an dernier, le service culture de France Inter a sélectionné 24 ouvrages, albums ou encore DVD à vous faire découvrir avant Noël. Chaque jour, les spécialistes culture de notre rédaction vous proposent une idée de cadeau pour vous ou pour vos proches. N'hésitez plus : ouvrez les fenêtres de notre calendrier !

3 décembre – "Charlie Brown’s Christmas" de Vince Guaraldi en réédition deluxe

Le label Craft Recordings ressort une jolie version de Noël du "Charlie Brown's Christmas". C'est en fait la musique composée par le pianiste de jazz Vince Guaraldi pour l'épisode de Noël de la série animée, et ce n'est pas que pour les enfants. Car si le disque agira comme une madeleine de Proust pour les nostalgiques du comic strip, c'est aussi un bel album de jazz, avec des compositions tout en swing des années 1960, des réinterprétations des chants de Noël garanties sans aucune mièvrerie de saison. Plus qu'une bande-son, c'est un album incontournable, écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires depuis sa sortie, ce qui en fait le deuxième album le plus vendu de l'histoire du jazz après Kind Of Blue de Miles Davis.

"Charlie Brown's Christmas", la réédition deluxe dans une pochette toute dorée par Craft Recordings, 29,99€

2 décembre - "L'enlèvement de Perséphon"

Voici un livre pour aider les enfants à échapper aux stéréotypes de genre. Les deux auteurs, un couple d’Anglais, Karrie Fransman et Jonathan Plackett, ont mis au point un algorithme qui permet d’inverser le masculin et le féminin. L’an dernier, ils avaient appliqué leur méthode aux classiques des contes pour enfants. Cela avait donné Le Bel au Bois dormant, un joli succès de librairie. Cette année, c'est le tour des récits de la mythologie grecque. Cela donne “L’enlèvement de Perséphon” où règnent, entre autres personnages, Ulyssa, Théséa ou encore Icaria. Une lecture déroutante (et c’est justement l’objectif) pour les adultes bercés aux exploits d’Ulysse, de Thésée ou d’Icare.

"L'enlèvement de Perséphon", traduit de l'anglais par Hèlène Cohen et Marguerite Capelle, aux éditions Stock, 20 euros en librairie.

1er décembre - Le coffret "Revolver" des Beatles

Pochette inoubliable, album au top de la créativité de l’époque, ce coffret "Revolver" est le cadeau rêvé pour tous les fans des "Beatles". Beau et imposant, l’objet en version CD et vinyle regorge de photos et sessions inédites à explorer. Cet album, qui va poser les bases d’une production d’album moderne, a été créé lorsque Paul McCartney avait 24 ans et John Lennon 26 ans, d’où les fou rires à n‘en plus finir ! Parmi les perles : les orchestrations d’Eleanor Rigby du producteur Georges Martin, qui s’écoutent comme un morceau de musique classique.

Le coffret "Revolver" des Beatles en cinq albums, 119,99 euros en version CD et 174,99 en version vinyle.