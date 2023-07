"Un léger tassement" : 84,9 % d'admission au bac 2023 avant les épreuves de rattrapage

Admis, en rattrapage ou recalé ? Les 718.723 candidats au baccalauréat 2023 découvrent mardi leurs résultats, et le gouvernement a déjà annoncé un léger recul des admissions, se félicitant d'un regain de "sélectivité". "On est à 84,9% d'admis au bac toutes série confondues (à l'issue des principales épreuves), contre 86,1% l'année dernière", a déclaré mardi sur RTL le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye.

"C'est donc un léger tassement" pour la deuxième année consécutive, a-t-il souligné, rappelant toutefois que ce taux augmenterait un peu avec les épreuves de rattrapage.

"On dit: 'On donne le bac à tout le monde', ce n'est pas si vrai que cela", a commenté Pap Ndiaye. "Le bac retrouve finalement une sélectivité qu'il avait pu perdre ces dernière années." Depuis 08h dans certaines académies (Aix-Marseille), mais principalement à compter de 10h (académies de Paris, Créteil, Versailles), et 10h30 (Amiens, Besançon, Corse, Dijon ou encore Strasbourg), les lycéens de terminale des filières générale, technologique et professionnelle peuvent consulter leurs résultats en ligne ou sur des panneaux d'affichage dans la cour de leur établissement.

Un taux de réussite en légère baisse

Par rapport à 2022, le taux de réussite avant rattrapages a perdu 1,1 point (passant de 86 à 84,9 %). Des chiffres largement inférieurs aux taux de réussite record de 2020 et 2021 : en pleine période de Covid-19, l'examen avait subi de plein fouet la pandémie, et le baccalauréat avait été accordé en fonction sur la base du contrôle continu. Le bac avait repris "normalement" (mais avec l'application des modifications de la réforme de 2018) en 2022.

Le taux de réussite définitif reflète aussi cette évolution du bac ces quatre dernières années : son fonctionnement très différent de celui des années précédentes apparaît très clairement dans les résultats.

En 2023, sur les 718.723 candidats au baccalauréat, 390.710 passaient un bac général, plus de la moitié d'entre eux. 182.642 passaient un bac professionnel et 145.371 un bac technologique.