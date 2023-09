"Un métier sérieux" : Le Masque salue le magnifique hommage de Thomas Lilti aux enseignants

Benjamin (Vincent Lacoste) est un jeune professeur de maths appelé à faire un remplacement dans un collège de la région parisienne. Il va vite sympathiser avec les autres enseignants, incarnés notamment par une jolie distribution dont François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, William Lebghil et Louise Bourgoin.

Il va découvrir qu'enseigner, c'est avoir des doutes, faire des erreurs, connaître la lassitude, mais c'est d'abord la passion de transmettre. Il n'y a pas vraiment de faits notables, c'est une intrigue sans à-coup, mais plutôt la vie quotidienne d'un collège de la région parisienne.

Publicité

Pour Charlotte Lipinska, ce projet aurait mérité d'être tourné en série

C'est un sujet qui, selon la critique pour Vogue, aurait mérité d'être adapté en série plutôt qu'en film, car le récit va beaucoup trop vite et tend à bâcler la situation de chacun des enseignants : "Le constat qui est fait au départ est terrible, avec le manque de moyens, la hiérarchie qui se couvre, les jeunes recrues qui ne sont pas accompagnées, tout ça, on l'imagine et le film nous le montre avec beaucoup de justesse et un casting absolument parfait. Sauf que je ne comprends pas vraiment le format. Pour une fois, j'aurais voulu voir un tel récit en série, c'est un sujet qui aurait mérité d'être étiré sur un plus long terme parce que, là, à vouloir traiter tout en même temps, j'ai l'impression que chaque protagoniste coche une problématique d'un enseignant aujourd'hui. Tous ces personnages, qui sont pourtant extrêmement bien et écrits et interprétés, sont ainsi construits qu'on ne va pas suffisamment loin dans leurs problématiques, chacun a son petit problème à régler. On a 1h40 pour fignoler tout cela".

Xavier Leherpeur très ému par le portrait dressé des enseignants

Xavier a beaucoup aimé et salue tout particulièrement un film extrêmement bien mis en scène sur l'aspect ordinaire de la vie enseignante : "Il a un vrai talent de conteur, de raconteur avec à l'appui une sacré troupe qu'on retrouve dans "Hippocrate" ou encore dans "Médecin de campagne". Il tourne la force collective enseignante dans des zones plus triviales et moins conventionnelles comme l'heure du repas, les exercices d'alarme, les moments de logistique. Une volonté de donner cette idée qu'un professeur, ce n'est pas un individu dans une institution, mais une personne ordinaire qui a aussi une vie personnelle, avec ses incompréhensions".

C'est avec plein d'ironie que Pierre Murat salue un film qu'il juge irréprochable

Ce que le journaliste pour la revue Transfuge ne dit pas, c'est qu'il est très souvent agacé par les films dont le propos et la thématique lui semblent irréprochables sur le papier au regard de la plupart des critiques : "Le scénario, tous les acteurs sont absolument formidables, avec un humanisme, une tendresse de chaque instant. Mais ce n'est pas le cinéma qui me plaît à la base".

Eric Neuhoff salue la narration intimiste autour du métier de professeur

Au Figaro-magazine, Eric Neuhoff a tout particulièrement apprécié que le film redonne au mode de vie enseignant son authenticité, celle des gens de tous les jours, pris dans les scènes du quotidien : "Dans le titre, c'est le mot 'métier' qui est important, parce que Thomas Lilti est un des rares metteurs en scène français à montrer des gens au travail. Ici, il a eu l'intelligence de choisir un collège qui n'est pas caricatural ; où il n'y a pas de drame particulier ; le proviseur a la lâcheté conventionnelle du type qui ne veut pas de vagues ; le fait de rendre une salle des profs intéressante alors que ça doit être l'endroit le plus sinistre du monde. On voit tout ce qui arrive à ces gens".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

Lecture "Un métier sérieux" de Thomas Lilti 8 min France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici .