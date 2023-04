Un million d'utilisateurs en moins : le partage de compte payant fait fuir les abonnés Netflix en Espagne

Netflix l'avait promis, la plateforme le fait. Depuis plusieurs mois, elle met en place dans certains pays une nouvelle politique concernant le partage de compte. En plus de payer l'abonnement mensuel, il faut désormais débourser quelques euros de plus pour partager ses identifiants et ajouter des utilisateurs ne vivant pas sous le même toit afin de leur permettre de profiter des programmes, ce qui était jusqu'à présent gratuit. En avril 2022, le géant américain du streaming a estimé qu'au niveau mondial, plus de 100 millions de foyers regardaient ses programmes sans payer, alors que ses abonnements se montaient à l'époque à plus de 221 millions.

"Il est clair que cette chute brutale est due à la répression"

Début février 2023, le groupe californien a officialisé la mise en place de sa nouvelle politique au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal mais aussi en Espagne. Les abonnés doivent donc payer en plus 5,99 euros par mois s'ils veulent partager leur compte. La société affirme qu'elle détecte le partage de mot de passe en surveillant les adresses IP, les identifications d'appareils et l'activité du compte pour déterminer si un client est connecté depuis sa résidence principale.

Publicité

Chez notre voisin espagnol, cette décision semble avoir déjà de lourdes conséquences. Dans un article paru cette semaine , le média économique américain Bloomberg révèle que l'entreprise a perdu plus d'un million d'utilisateurs en Espagne, durant le premier trimestre de l'année, suite à l'entrée en vigueur de cette règle. Bloomberg se base sur une étude réalisée par le groupe Kantar .

"Il est clair que cette chute brutale est due à la répression", affirme Dominic Sunnebo, directeur mondial des informations à la division Worldpanel de Kantar. Les annulations d'abonnements au premier trimestre ont triplé par rapport à la période précédente, selon les recherches de Kantar. De tous les abonnés Netflix restants en Espagne, un dixième a déclaré qu'il prévoyait de se désabonner au deuxième trimestre.

Netflix s'y attendait

Un constat confirmé, sans donner de chiffres, par Netflix, le 18 avril, lors de la publication des résultats du premier trimestre. "Nous constatons une réaction d'annulation sur chaque marché lorsque nous annonçons la nouvelle", a notamment confié le géant américain. Mais il s'y attendait. Dès le mois de janvier, Greg Peters, co-directeur général, avait prévenu : "Cela ne va pas être une décision universellement populaire." Il avait assuré s'attendre à une vague de résiliations au début, puis à un retour des consommateurs.

Et c'est exactement ce qu'il se passe selon Greg Peters, qui annonce que les tests et déploiements en Amérique latine et plus récemment au Canada sont concluants, "Au début, il y a des annulations. Et puis les personnes qui se servaient d'identifiants empruntés créent leurs propres comptes et ajoutent des profils, et nous regagnons du terrain en termes d'abonnements et de revenus", a-t-il assuré le 19 avril.

La mise en place de cette nouvelle politique a pris un peu de retard, elle doit normalement se poursuivre dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, au cours du deuxième trimestre de 2023. Il n'y a pas encore de date concernant sa mise en place en France.