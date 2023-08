Un mois après, un rein de porc continue de fonctionner sur un humain

C'est une avancée majeure pour la médecine. Le rein d'un porc génétiquement modifié continue à fonctionner 32 jours après sa transplantation sur un humain en état de mort cérébrale, un record et une étape clé vers une possible solution à la pénurie chronique de dons de cet organe, a annoncé mercredi une équipe scientifique américaine. La transplantation a eu lieu à l'hôpital NYU Langone de New York le 14 juillet sur Maurice Miller, un homme de 57 ans en état de mort cérébrale et placé sous respirateur artificiel, après avoir fait don de son corps à la science.

Un record et une avancée scientifique

Ces 32 jours représentent "la plus longue période durant laquelle un rein de porc génétiquement modifié a fonctionné chez un humain", s'est félicité l'hôpital dans un communiqué, indiquant prévoir de continuer l'expérience durant un mois supplémentaire. Les reins de cet homme ont été enlevés lors d'une opération et remplacés par celui d'un porc, afin que l'organe ne soit pas immédiatement rejeté par l'organisme humain.

Publicité

Les médecins ont également transplanté le thymus du porc, une glande jouant un rôle important dans la réponse immunitaire. L'idée, pour le Docteur Adam Griesemer, impliqué dans l'opération, est que le thymus aide les cellules du receveur à identifier celles du porc comme étant les siennes, aidant ainsi à éviter un rejet. L'analyse du rôle joué par le thymus sera réalisée à la fin de deux mois de transplantation.

Quoiqu'il en soit, depuis plus d'un mois, "les biopsies et tests du rein ne montrent aucun signe de rejet", précise le Docteur Robert Montgomery, directeur de l'Institut de transplantation de NYU Langone. "Le rein de porc remplace toutes les fonctions importantes assurées par un rein humain". Selon lui, cette étape doit permettre de mener à un essai clinique sur un humain vivant.

La recherche sur les xénogreffes commence dans les années 1960

Ces greffes d'organes d'animaux sur des humains, aussi appelées xénogreffes, sont développées dans l'espoir de répondre à la pénurie de dons d'organes. La recherche sur la xénogreffe a commencé dès les années 1960, précise le professeur Philippe Wolf, coordinateur des activités de prélèvement et de transplantations aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. "Dès 1964, il y a des tentatives de greffe depuis des organes de primates, vis à vis de notre proximité immunitaire. Mais cela a été arrêté pour des question éthiques et le singe était porteur de virus très transmissibles à l'homme, qui pouvaient impliquer des complications".

Aux États-Unis, des dizaines de milliers de patients sont sur liste d'attente pour des greffes. Plusieurs xénogreffes ont été réalisées par cette équipe de l'hôpital NYU Langone ces dernières années, dont la première mondiale d'une transplantation d'un rein de porc sur un humain, en septembre 2021. Le rein avait alors bien fonctionné durant quelques jours.

Le docteur Robert Montgomery explique que tous leurs essais ayant jusqu'ici été assez courts, ils ne permettaient pas d'observer un possible rejet du système immunitaire adaptatif, qui intervient 10 à 14 jours après la mise en présence d'un tissu étranger, La première mondiale pour une transplantation de cœur porcin sur un humain vivant a elle été réalisée par l'hôpital d'une université du Maryland. Mais l'homme était mort deux mois après son opération.

Pour la transplantation de rein, beaucoup pensaient "qu'il ne serait pas possible de maintenir un défunt pour une si longue période après la mort cérébrale", souligne le docteur Robert Montgomery. Les fonctions normalement assurées par le cerveau -- régulation de la température, du rythme cardiaque, de la pression artérielle... -- ont été remplacées par une veille et des soins constants d'une équipe médicale. "C'était une décision très difficile à prendre", confie la sœur du défunt, Mary Miller-Duffy, qui a accepté que le corps de son frère soit utilisé pour cette étude. Mais "même si mon frère ne peut pas être là, je peux dire en toute confiance qu'il aurait été fier que la tragédie de sa mort aide la vie de nombreuses personnes."

Plus de 100.000 Américains sont actuellement sur liste d'attente pour une greffe d'organe, dont près de 88.000 attendent un rein. Malheureusement, seul un tiers d'entre eux reçoivent effectivement un don, tandis que les autres deviennent trop malades pour en bénéficier ou meurent en en attendant un, analyse le médecin. "Il n'y a tout simplement pas assez d'organes disponibles pour tous ceux qui en ont besoin. Je crois fermement que les xénogreffes sont un moyen viable de changer cela."

Puisque les porcs utilisés "ne sont pas clonés, mais élevés, leur nombre peut être augmenté bien plus facilement, afin de procurer une source de reins illimitée pour les patients en ayant besoin", précise le docteur.