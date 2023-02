"Un petit frère" : "une chronique sociale et romanesque très émouvante" à ne pas rater

Le film présenté par Jérôme Garcin

On suit le parcours de Rose (Annabelle Lengronne), une maman ivoirienne qui arrive en France avec ses deux fils. Elle travaille comme femme de chambre dans un hôtel parisien. Elle mène librement sa propre vie sentimentale, quitte à refuser l'homme que sa famille veut lui imposer dans une scène qui est assez forte. Elle pousse ses fils à être de bons élèves, à réussir. Une chronique qui prend son temps. Le film fait presque 2 h et dont j'ai trouvé la discrétion très émouvante.

Pierre Murat très ému par un film merveilleusement romanesque

Le critique de Télérama a été particulièrement touché par ce film dans lequel il a retrouvé la force romanesque d'un cinéma qu'il n'avait plus vu depuis très longtemps : "C'est ce que j'aime vraiment et ce que je trouve de plus en plus rarement actuellement dans le cinéma français. C'est un film profondément romanesque. Ses personnages aussi. Ce n'est pas un film exclusivement social. Ses personnages entretiennent des mystères. Cette femme est un personnage qui traverse le film comme dans un roman de Flaubert, d'où une présence impressionnante puisqu'on la voit traverser les années et le destin de ses deux fils, qui sont très différents. Tous ces personnages existent sans être totalement expliqués".

Malgré quelques maladresses, le film n'en est pas moins magnifique selon Xavier Leherpeur

Bien que le film soit très bien écrit et joué, Xavier a simplement émis un petit bémol sur la mise en scène : "Je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que Léonor Serraille court après un naturalisme quelque peu fragile tant elle regarde un peu trop ses personnages là où il faudrait de temps en temps que sa réalisation soit un petit peu plus acérée, incarnée.

Sinon les trois comédiens sont absolument magnifiques. Avant d'être un film sociétal, c'est un film centré sur une famille, avant tout sur une femme qui a quitté son pays et qui élève ses deux enfants, ici à travers des scènes d'une complicité magnifique".

Charlotte Lipinska : "un film qui perd de son intentisté émotionnelle en seconde partie"

Pour Charlotte, l'intensité scénaristique s'exprime un petit peu en dents de scie, même si on ne manque jamais d'être rapidement rattrapés par la force émotionnelle du film : "C'est un très beau film sur la désillusion, sur les frustrations. Léonor Serraille filme avec beaucoup de sensibilité le quotidien sans jamais forcer l'événement. D'ailleurs les micros événements qui arrivent dans le film sont des scènes porteuses de sens, mais qui alourdissent souvent le propos. Le film est un triptyque et le titre choisi est trompeur dans son sens pendant une grande partie du film. Le film perd un peu de son intensité dans la deuxième partie quand la mère disparaît parce que, au final, c'est elle qu'on a envie de suivre, c'est la mère qui porte le film".

Pour Nicolas Schaller, c'est vraiment "un beau film"

Un des rares films où la force mystérieuse de la dramaturgique nourrit une totale empathie du spectateur avec les personnages selon le critique de 7e Obsession : "Ce que je trouve très beau, c'est ce mystère, la force romanesque du hors-champ et de ce qui n'est pas montré. On part au début sur une forme de naturalisme, toujours dans une recherche d'empathie. On ne sait pas non plus qui est vraiment cette voix off dont on devine que c'est un des deux enfants. Une voix off très bien écrite, très inspirée. Cette manière de raconter un fait contemporain, on la retrouve très souvent dans le cinéma social français mais jamais autant de manière romanesque et jamais aussi bien incarné par des acteurs aussi fabuleux".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Un petit frère" de Léonor Serraille 5 min France Inter

