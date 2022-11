Un piano en feu, Joey Starr et SCH en guests : Sofiane Pamart s'est frotté à une (très) grande salle

Spectaculaire. Après avoir rempli deux fois la salle Pleyel, le pianiste Sofiane Pamart se produisait jeudi soir au Palais omnisport de Paris-Bercy, l'Accor Arena, pour un concert exceptionnel à guichets fermés. Un véritable évènement, puisque c’est la première fois dans l’histoire de la salle qu’un pianiste soliste s'y produisait. Un show total et intense où se mélangeaient classique, rap, et électro.

Une intro mythique

Apparition au milieu de la salle : le pianiste Sofiane Pamart descend lentement du plafond de l’Accor Arena, un peu comme s’il atterrissait avec une soucoupe volante. Très vite les invités s’enchaînent les uns avec les autres : Joey Starr, SCH, Lina, Médine, Scylla, Laylow ou encore Dinos...

Publicité

Un bel hommage au rap, confirme Sofiane Pamart à France Inter. "J’ai les compétences d’un pianiste avec le mode de vie et les propositions d’un rappeur, dans la manière de m’habiller comme dans la manière de construire mes shows", explique-t-il. "Ce sont les rappeurs qui m’ont inspiré le plus quand j’étais enfant. C’est une proposition qui m’est propre : penser rap alors que je fais du piano."

Sofiane Pamart s'est entouré d'invités de marque pour le concert - UrbanMythology / Cedric Duquesnoy

Un piano en feu, un show inédit

La scénographie bouge constamment et ce n’est pas un mais plusieurs pianos que Sofiane Pamart rejoint pour interpréter ses morceaux. Jusqu’au clou du spectacle où le musicien... met le feu à son instrument. "Cela symbolisait mon rapport amour/haine avec mon instrument ! La question qu’on s’est posé, c’était de savoir si les idées folles qu’on avait pour ce show étaient réalisables. Grâce à tous les talents, nous avons réussi à rendre possible tout ce qu’on avait imaginé", poursuit l'artiste.

"Vu que c’était une première qu’un pianiste se produise à Bercy, il fallait innover dans toutes les propositions du spectacle : brûler pour la première fois un piano sur scène, arriver et repartir dans l’air avec le piano, amener autant de guests les uns à la suite des autres… Un show exceptionnel et inédit ! il n’y aura qu’un seul show comme ça. Je ne referai plus jamais la même chose", explique Sofiane Pamart à France Inter.

"Il y aura un avant et un après Bercy, je le sais !"

Le concert de Sofiane Pamart se termine dans une folle ambiance de club grâce à la présence de NTO et Bon Entendeur, preuve, s'il en fallait encore une, de l’éclectisme du pianiste star. "J’ai construit le spectacle avec au départ une voix chantée, ensuite une grosse bulle rap avec ceux que j’appelle les Avengers : Joey Starr, SCH, Laylow, Dinos, Josman, etc. pour finir ensuite en club avec NTO et Bon Entendeur. Je voudrais leur dire merci d’avoir répondu à cette invitation. Ce show Je l’ai vraiment vécu comme un mariage. Un mariage avec le public et la scène. Il y aura un avant et après Bercy, je le sais !"