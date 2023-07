"Un policier n'a pas sa place en prison" : les propos du patron de la police jugés "gravissimes" à gauche

Ses propos ont fait bondir une partie de la classe politique. Alors que les policiers sont vent debout contre le placement en détention provisoire de l'un de leurs collègues marseillais, le directeur général de la police nationale (DGPN) est allé dans leur sens. "Le savoir en prison m'empêche de dormir", a déclaré Frédéric Veaux dans une interview au Parisien. Le fonctionnaire en question est soupçonné d’avoir roué de coups un jeune homme de 21 ans en marge des émeutes dans la nuit du 1er au 2 juillet, après la mort de Nahel.

"Un policier n'a pas sa place en prison"

De façon générale, le grand patron de la police estime qu'à l'exception des cas où un fonctionnaire est mis en cause pour des affaires de "probité" ou "d'honnêteté","un policier n’a pas sa place en prison, même s’il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail".

Le DGPN s'est rendu à Marseille, pour renouer le lien avec ses troupes samedi. "Le policier doit rendre compte de son action, y compris devant la justice, mais on doit aussi tenir compte des garanties dont il bénéficie et qui le distinguent des malfaiteurs ou des voyous", poursuit Frédéric Veaux. En plus de ce policier, trois autres fonctionnaires des BAC Sud et centre de Marseille ont été mis en examen pour violences en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. En réaction à la décision de la justice, plusieurs centaines de policiers marseillais se sont mis en arrêt, pour protester.

Dans un tweet publié dimanche, Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, affirme "partager les propos du DGPN". Il écrit : "Fier d’avoir été préfet de Police des Bouches-du-Rhône et aujourd’hui à la tête des 30 000 policiers de Paris et de l’agglomération parisienne."

La gauche s'insurge

Les propos du directeur de la police nationale ont bien du mal à passer à gauche. "Est-ce le gouvernement qui contrôle la police ou est-ce la police qui contrôle le Gouvernement ?", s'insurge l'insoumis Louis Boyard . *"Gravissime, toute la hiérarchie policière se place au-dessus de la justice" ,* fustige le socialiste Olivier Faure* *qui réclame une réunion d'urgence du parlement.

Le député socialiste de l'Essonne a quant à lui dénoncé "un coup de force" du DGPN, qui selon lui bafoue son devoir de réserve, quand la députée LFI Nadège Abomangoli s'inquiétait d'une "attaque en règle inouïe contre notre République".

Pour Philippe Brun, député socialiste, le directeur général de la police nationale (DGPN) et le préfet de police de Paris ont franchi une ligne rouge. Il "demande" sur franceinfo "la suspension de ces deux hauts fonctionnaires", Frédéric Veaux et Laurent Nuñez.

"Quand la justice n’est pas la même pour tous alors il n’y a plus de justice. Et quand il n’y a plus de justice, il n’y a plus de démocratie. La chaîne de commandement de la police doit être relevée de ses fonctions immédiatement", lance sur Twitter le président du parti radical de gauche, Guillaume Lacroix.

Le ministre de l'Intérieur n'avait pas réagi lundi matin. "Le silence du gouvernement marque-t-il sa complicité ?", interrogeait l e député écologi ste Benjamin Lucas. Même tonalité chez le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon : "Alors ? Darmanin, Macron et “l’arc républicain” refusent d’appeler la police au calme et au respect de la loi ? Donc ils les encouragent à “faire la guerre” aux “nuisibles” ? Écœurant. L’État ridiculisé."

Plusieurs syndicats de magistrats ont également vivement critiqué les propos du patron de la police nationale. "Strike pour l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs et l'égalité devant la loi", écrit le Syndicat de la magistrature .