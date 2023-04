Un rapport remis au gouvernement recommande 40 mesures concrètes pour lutter contre l'obésité

"L’obésité est un déterminant majeur de la santé, favorisant l’apparition de nombreuses autres pathologies", explique Martine Laville en introduction de son rapport. Cette professeure de nutrition à l’université de Lyon, missionnée en décembre dernier pour écrire un rapport sur l’obésité, assure que cette maladie "s’accompagne de complications entrainant l’apparition de diabète, de maladies cardio-vasculaires, et de cancers".

Et les chiffres en France donnent le tournis. De 1997 à aujourd'hui, l'obésité a doublé, passant de 8,5% à 17% de la population française. Au total, 8,5 millions de personnes sont en situation d’obésité aujourd’hui en France métropolitaine. Et si rien n’est fait, les projections font encore plus froid dans le dos. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, la proportion de personnes obèses dans notre pays pourrait atteindre 25 à 29%.

Renforcer la prévention et agir dans les outremers

Dans son rapport remis ce jeudi au ministre de la Santé François Braun, Martine Laville fixe quatre axes principaux :

Mieux prévenir , pour diminuer l’incidence de l’obésité en agissant prioritairement sur les plus défavorisés.

, pour diminuer l’incidence de l’obésité en agissant prioritairement sur les plus défavorisés. Mieux soigner , en permettant à un nombre croissant de personnes en surpoids ou en situation d’obésité d’accéder à des soins adaptés à leur situation.

, en permettant à un nombre croissant de personnes en surpoids ou en situation d’obésité d’accéder à des soins adaptés à leur situation. Investir dans la recherche et l’innovation , pour parfaire notre connaissance des déterminants de cette maladie complexe et ainsi mettre au point les traitements les plus adaptés.

, pour parfaire notre connaissance des déterminants de cette maladie complexe et ainsi mettre au point les traitements les plus adaptés. Investir prioritairement dans les outremers.

Voilà pour les grands axes. Et à l’intérieur, la rapporteuse avance 40 pistes très concrètes. Par exemple, pour faire diminuer l’incidence de l’obésité, elle propose de développer une offre de restauration scolaire attractive pour les élèves, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle préconise également d'interdire les publicités télévisées pour les produits de mauvaise qualité nutritionnelle durant les plages horaires visionnées par un grand nombre d’enfants et d’adolescents. Enfin, elle estime indispensable de recueillir systématiquement le poids et la taille lors des examens périodiques de santé de l’enfant, du service national universel (SNU), et des visites de prévention, et de les analyser de façon anonymisée à des fins épidémiologiques.

Une meilleure formation des professionnels de santé

Deuxième axe : mieux soigner en permettant aux personnes obèses d’avoir accès à des soins adaptés. Sur ce point, la rapporteuse demande de renforcer le dépistage de l’obésité, notamment chez les plus jeunes. Il faut aussi, explique-t-elle, mieux former les professionnels de santé à cette maladie. Martine Laville préconise également d’intégrer dans la nouvelle consultation de prévention à 25, 45 et 65 ans le repérage du surpoids et de l’obésité, et la valoriser comme une consultation longue.

Dans son rapport, cette professeure de nutrition recommande de soutenir la recherche et l’innovation en développant notamment les cohortes de population suivies pour avoir un état des lieux très précis de l’obésité en France. Elle imagine aussi la création de Domaines d’intérêt majeurs régionaux en obésité. Enfin, quatrième et dernier axe : agir prioritairement dans les régions et départements d’outre-mer où la population cumule tous les obstacles à une bonne santé.