Un répulsif biologique testé contre la Drosophila suzukii, la mouche qui fait des ravages dans les cerisiers

Sur cette parcelle de verger d'Orliénas, dans les Monts du lyonnais dans le Rhône, les cerises sont encore vertes. "Cette variété doit arriver fin juin, début juillet", montre Cédric Chevalier de la société Cerifrais, qui vend les cerises de 70 producteurs du secteur, hantés depuis quelques années par une menace de 2 à 3 mm de long : la Drosophila suzukii, une mouche arrivée d'Asie par le transport commercial il y a 15 ans.

Une mouche offensive qui pond sous la peau des fruits

"Une machine de guerre", décrit Cédric Chevalier : "J'ai déjà vu plus de 50 larves dans une cerise, qui se nourrissent du fruit et ça apporte un petit goût vinaigré". "La Suzukii est une mouche offensive qui s'attaque à la peau car les femelles sont équipées de dents comme des scies pour découper la peau des fruits et injecter les œufs dedans, décrit-il, c'est une machine de guerre".

Face à ces dégâts, "sans doute de 20 à 25% des cultures chaque année", estime Cédric Chevalier, peu de solutions existent. Deux insecticides efficaces viennent d'être retirés du marché et l'installation de filets coûte très cher. "En parallèle, on a donc beaucoup d'espoir avec les biotechnologies et la recherche".

Un répulsif naturel et biologique découvert par des chercheurs du CNRS

La société et certains de ses producteurs se sont donc associés à une start up d'Aix en Provence, Cearitis, qui utilise cette parcelle comme test pour son produit développé à partir de résultats de chercheurs du CNRS, d'un laboratoire du centre des sciences du Goût et de l'Alimentation de l'université de Bourgogne. Martine Berthelot-Grosjean et deux de ses collègues, spécialistes de l'effet des odeurs sur les insectes, ont découvert qu'une odeur naturellement présente dans certains aliments réduisait le comportement reproductif de certaines mouches.

Sur la Drosophila Suzukii, l'effet s'est montré tout aussi puissant : "Ces mêmes odeurs ont également un effet répulsif sur les mouches" détaille la chercheuse. "Ces acides gras volatiles sont issus ou présents dans l'alimentation naturellement, par exemple le pain de mie ou les céréales, c'est très satisfaisant dans le sens où ce n'est pas toxique et que ça peut être utilisé", se réjouit-elle, confiant que d'autres applications sont à l'étude.

Des années de tests à venir sur les vergers

Pour l'instant, Cearitis a utilisé le brevet pour développer son répulsif, un liquide fabriqué à base de déchets de betteraves sucrières, récupérés par un fournisseur. Dans ce verger d'Orliénas, quatre pièges sont d'abord disposés. Marion Canale, cofondatrice de la société, aspergera ensuite son répulsif biologique, au début de la maturation des cerises. Il faudra encore des années de test : "On a besoin de cinq à huit ans pour obtenir une autorisation de mise sur le marché : ce n'est clairement pas adapté avec le calendrier des retraits des insecticides", regrette-t-elle.

L'an passé sur les premières parcelles tests dans le Sud de la France, une sur trois n'a connu aucune attaque de mouches. Cette année, les premières observations s'annoncent plus encourageantes. De leur côté, les arboriculteurs s'impatientent . "Il y a urgence parce que les entreprises n'ont pas assez de trésorerie pour passer une année ou deux sans récolte", alerte Cédric Chevalier : "C'est une espèce invasive qui n'a pas de limite et aujourd'hui, si vous faites rien, vous ne ramassez pas de cerises".