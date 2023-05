Avec le retour de "El Niño", le monde doit se préparer à "une nouvelle flambée des températures", selon l’ONU

L'Organisation météorologique mondiale alerte sur le retour très probable cette année du phénomène "El Niño" qui, conjugué au réchauffement climatique, pourrait causer une "nouvelle flambée des températures". "El Niño" et "La Niña" sont des phénomènes climatiques qui se traduisent par des anomalies de températures de la surface de l'eau dans le Pacifique. Ils ont des conséquences sur le climat mondial. "El Niño" est généralement associé à une augmentation des températures, une sécheresse accrue dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres, tandis que "La Niña" provoque les effets inverses et notamment une baisse des températures.

Le phénomène "La Niña", vient de se terminer. Il prédominait ces trois dernières années et malgré son effet modérateur sur les températures, les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Sans "La Nina", la situation de réchauffement aurait pu être encore pire. À l'inverse, "

Un retour de plus en plus probable

D'après des experts, "il est probable à 60 %" qu'un épisode "El Niño" réapparaisse "entre mai et juillet" et cette probabilité augmente pour atteindre environ "70 % entre juin et août et 80 % entre juillet et septembre", indique l'OMM. Pour le moment, l'organisation ne connaît ni l'intensité ni la durée de cet épisode. Ce phénomène "se produit en moyenne tous les deux à sept ans et dure d’ordinaire de neuf à douze mois".

La conséquence pourrait être une augmentation importante des températures. En 2016, "un phénomène 'El Niño' très puissant couplé au réchauffement d’origine humaine dû aux gaz à effet de serre" avait par exemple abouti à faire de cette année la plus chaude jamais observée, selon l'OMM. "L’effet sur les températures mondiales se manifeste généralement l’année qui suit le développement du phénomène et, dans le cas présent, c’est en 2024 qu’il sera donc probablement le plus évident", précise l'organisation.

Se préparer à des phénomènes extrêmes

"El Niño est généralement associé à une augmentation des précipitations dans certaines régions du sud de l’Amérique du Sud, le sud des États-Unis d’Amérique, la Corne de l’Afrique et l’Asie centrale", détaille l'organisation. En revanche, il peut "provoquer de graves sécheresses en Australie, en Indonésie et dans certaines zones du sud de l’Asie ", ajoute l'OMM. "Pendant l’été boréal, le réchauffement des eaux causé par El Niño peut contribuer à la formation d’ouragans dans le centre et l’est du Pacifique, et faire au contraire obstacle à cette dernière dans le bassin atlantique."

"El Niño" pourrait donc "apporter un soulagement face à la sécheresse que subit la Corne de l’Afrique et à d’autres effets liés à La Niña, mais il pourrait aussi déclencher des phénomènes météorologiques et climatiques plus extrêmes", indique le secrétaire général de l'OMM.

Il devient donc nécessaire selon Petteri Taalas de "mettre en œuvre l’Initiative des Nations Unies en faveur d’alertes précoces pour tous, afin d’assurer la sécurité des personnes". L'OMM souligne que "chaque épisode El Niño est différent et ses effets dépendent en partie de la période de l’année. L’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux suivront donc de près l’évolution de la situation."