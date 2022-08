Un robot breton champion du monde de la RoboCup

C'est l'équivalent de la coupe du monde de football, mais avec des robots. Créée en 1996 par un ingénieur japonais, la Robocup fait s'affronter chaque année des robots sur un terrain de football. Depuis sa création, la compétition s'est étayée en plusieurs ligues.

Cet année, l'événement avait lieu à Bangkok en Thaïlande, du 11 au 17 juillet dernier. L'humanoïde de l'équipe bretonne RoboBreizh s'est imposé dans la catégorie "@home", celle de l'assistance à domicile.

Développé au Japon en 2014, le robot Pepper fait figure d'ancêtre . C'est pourtant celui qui a été imposé aux programmeurs de l'épreuve @home. Une façon de mettre toutes les équipes sur un pied d'égalité en donnant la part belle aux solutions d'intelligence artificielles imaginées pour la compétition.

Un robot "anti-Gafam"

Dans le cadre de l'épreuve, le robot devait accueillir des convives d'une fête, leur proposer un verre, vérifier qu'ils s'étaient bien déchaussés ou qu'ils ne se rendaient pas dans la chambre à coucher de la maison. Composée de quatre étudiants de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest, de l'Université de Rouen et de celle d'Adélaïde en Australie, l'équipe Robobreizh a fait un choix plutôt inhabituel.

Contrairement à toutes les autres équipes, leur robot n'est pas connecté à internet, il ne peut donc pas s'appuyer sur les solutions d'intelligence artificielles développées par Google et autres Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Une gageure, dans la mesure où ce robot vieillissant dispose d'une architecture numérique et d'outils (caméras, micro) plutôt rudimentaires.

Cédric Buche (au centre), et son équipe RoboBreizh © Radio France - DR

Il a donc fallu développer une intelligence artificielle embarquée, capable d'effectuer toutes les tâches et de déjouer les facéties du jury sans s'appuyer sur l'immense base de donnée qu'est internet. Un choix éthique assumé, explique Cédric Buche, professeur à l'Enib leader de l'équipe Robobreizh : "Etes-vous prêts à accueillir un robot qui transmet les images et le son de votre maison à Google ? Moi non. Pour adopter la robotique au quotidien, les ménages devront être certains que leurs données personnelles ne sont pas volées."

Et le jury de la RoboCup (qui accueille chaque année 4.000 robots et 3.000 programmeurs) ne s'y est pas trompé. Le robot breton s'est imposé haut la main, déjouant au passage les problèmes de connectivité rencontrés par les autres équipes. La RoboCup 2024 aura lieu en France, à Bordeaux.