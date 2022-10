"Un séisme pour le microcosme woke" : l'extrême droite euphorique après le rachat de Twitter par Elon Musk

Depuis l'annonce du rachat de l'emblématique réseau social Twitter par le multimilliardaire Elon Musk, plusieurs personnalités d'extrême-droite, et de nombreux militants plus anonymes, se réjouissent de cette nouvelle. Depuis plusieurs année déjà, le patron américain a fait de la liberté d'expression sur la plateforme son cheval de bataille. Assurant notamment : "Je pense qu’il est très important qu’il existe une arène inclusive pour la liberté d’expression."

Les comptes patriotes s'en donnent à cœur joie

Le rachat de Twitter a généré plus d'un million de tweets en quelques heures. Partout dans le monde, c'est l'un des sujets les plus discutés. Et en France, on retrouve beaucoup de comptes arborant un drapeau tricolore souvent signe d'un vote "patriote" pour se féliciter de la nouvelle. Comme cette militante qui twitte souvent en faveur de propositions de Marine Le Pen qui a posté une vidéo montrant son espoir que Donald Trump revienne sur twitter maintenant qu'Elon Musk est aux manettes.

De nombreux comptes ont le sentiment de prendre leur revanche sur les "wokes"...

... ou sur les "gauchistes" :

Euphorie du coté du RN, de Reconquête et des Patriotes

L'eurodéputé Dominique Bilde salue une "bonne nouvelle" pour la liberté d'expression, qui est "un tremblement de terre" pour le "microcosme woke" :

Sur le sujet, le président des Patriotes, Florian Philippot, a écrit six tweets, rien que ce vendredi 28 octobre, sur le sujet. "Elon Musk fait le ménage sur Twitter et vient de virer celle qui avait banni Donald Trump : un signe fort prometteur !", publie-t-il en début de journée, avant d'assurer*, "Donald Trump annonce son retour lundi sur Twitter ! Extra ! C’est ce qu’Elon Musk lui a promis"*.

"Les censeurs n’ont plus qu’à faire leurs valises", a-t-il également écrit, demandant également le retour des comptes Twitter "de tous les médecins qui soignent, bannis depuis des mois par les cinglés de censeurs covidistes !"

Samuel Lafont, directeur de la stratégie numérique du parti Reconquête a lui aussi ajouté son avis sur la question de ce rachat, se félicitant que "les amoureux de la censure paniquent". L'ex-patron de Sud Radio, Didier Maïsto, assure lui que ce changement à la tête du réseau social est "le moment ou jamais de ne rien lâcher". "Les censeurs de tout poil et de tout crin, qui sont les véritables fascistes, subissent des revers de fortune. La peur est en train de changer de camp", ajoute-t-il.

Certains éditorialistes appréciés de la fachosphère se sont aussi félicité du rachat, comme Ivan Rioufol pour qui Musk "mlibère" twitter.

Aux États-Unis, Donald Trump espère faire son retour

Le milliardaire et ancien président américain Donald Trump, banni du réseau social, s'est réjoui que Twitter soit "entre de bonnes mains". "Twitter ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement notre pays ", a-t-il déclaré sur son réseau, Truth Social. En mai dernier, le nouveau patron Elon Musk avait ouvert la porte en mai à un retour de Donald Trump sur Twitter, ce qui ferait l'effet d'une déflagration.

Avec son compte @realDonaldTrump, l'ex-président américain s'adressait directement à ses 88 millions d'abonnés, suscitant régulièrement de vives polémiques.

L'ancien président américain Donald Trump, banni de Twitter, s'est réjouit de ce rachat sur Truth. - Capture d'écran Truth

"Bonne nouvelle pour le réseau, pour la démocratie et la liberté. J'adore Elon Musk."

Réaction également, l'actuel ministre des Infrastructures italien Matteo Salvini a de son côté écrit "j'adore Elon Musk", après avoir assure que l'arrivée du multimilliardaire était une "bonne nouvelle pour le réseau, pour la démocratie et la liberté".