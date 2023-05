"Un sentiment d'abandon de l’État" : ce que dit le rapport de la Contrôleure des lieux de privation de liberté

"Le sentiment d’un abandon de l’État" : c’est ce qui ressort du rapport annuel, publié jeudi, dressé par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui fait un état des lieux du fonctionnement, et des dysfonctionnements, de tous les lieux dans lesquels des personnes sont enfermées contre leur gré en France. Et Dominique Simonnot, qui occupe ces fonctions, dessine un paysage sombre de la situation.

Tout au long de son rapport, elle dénonce l’immobilisme des autorités malgré les alertes lancées régulièrement par ses services. "Certes, il y a bien quelques progrès, mais trop peu, l’Etat s’est endormi", dit-elle dès les premières lignes du rapport. Voici les principaux points qui retiennent l’attention de Dominique Simonnot dans son rapport.

Les conditions de détention des enfants "en crise"

C’est ce que met en relief en premier lieu Dominique Simonnet : les "mineurs" – elle favorise le terme "d’enfants enfermés" pour rappeler que ce sont des enfants – sont "souvent ballotés de placements en foyers, y retrouvant la violence qu’ils connaissent déjà trop bien, ils sont bien mal protégés, quand il faudrait, pour eux, redoubler d’efforts, d’idées, de lieux adaptés". La Contrôleure pointe ainsi du doigt les centres éducatifs fermés (CEF), "dernière marche avant la prison", en notant que le gouvernement a prévu d'en ouvrir de plus en plus alors même que les visites y révèlent "le meilleur comme le pire : manque de personnel formé, violence, racket, drogue, délaissement (...) nombre d'éducateurs s'y plaignent de ne pas connaître la vie antérieure des jeunes qui leur sont confiés, pas plus que leur vie d'après".

Sur les enfants toujours mais dans un autre registre, elle dénonce aussi les dysfonctionnements du système pédopsychiatrique, qui a disparu de certains établissements. "Il arrive, dans certains services psychiatriques, que le CGLPL découvre des gamins mélangés aux adultes" ou des enfants autistes "confinés" dans ces lieux "où ils n’ont rien à faire".

La surpopulation carcérale toujours trop forte

Selon le rapport, la surpopulation carcérale a connu une nette aggravation en 2022 : il y a 73 080 détenus en France au 1er avril et un taux d'occupation moyen de 142,2% des prisons. Ce qui en résulte, selon la contrôleure, c'est un découragement général à la fois des détenus et des agents pénitentiaires : promiscuité, saturation, violences, etc. "La plupart des constats dressés par le CGLPL au cours des années précédentes demeure d'actualité", peut-on lire dans le rapport, d'autant plus que la contrôleure avait appelé en 2017 à la mise en place d'une "régulation carcérale".

"C’est ce qui a été fait sans drame aucun pendant la pandémie de Covid", avec un système permettant de faire sortir des détenus, sous surveillance d’un juge d’application des peines, à quelques semaines de leur date de sortie prévue. "La pause fut brève", et le nombre de prisonniers, passé de 72 000 à 58 000 détenus pendant la pandémie, est revenu à son niveau précédent. La construction de nouvelles prisons n'est pas plus une solution selon les services de Dominique Simonnet, car non seulement le nombre de places construites est bien inférieur aux prévisions, mais en plus "la prison de Lutterbach [ouverte en 2021] étouffe déjà sous une densité de 180%".

Les droits des personnes retenues en psychiatrie pas assez respectés

Le CGLPL ne s’intéresse pas qu’aux prisons, mais aussi aux établissements de santé où des personnes sont internées contre leur volonté, la plupart du temps dans des services de psychiatrie. Or après les visites effectuées en 2022, le rapport pointe du doigt le fait que "la liberté d’aller et venir, et les restrictions imposées dans la vie courante, est très variable selon les lieux", et rappelle notamment que "les soins sans consentement n’imposent en aucune manière d’héberger qui que ce soit dans des locaux fermés".

La contrôleure dresse un tableau sombre : "Ici, ils ont droit au respect. Là, beaucoup moins, où ils n’ont pas accès à l’air libre, ne peuvent pas recevoir leurs proches, vivent jour et nuit en pyjama humiliant. Ou bien l’accès au tabac, au téléphone leur est restreint, l’information sur leurs droits et leur séjour est parcellaire ou inexistante".

Par ailleurs, Dominique Simonnot s’attarde aussi sur la question des personnes détenues en prison ou en maison d’arrêt qui présentent des troubles psychiatriques : "Résultat d’une indifférence générale qui, au fil du temps, a laissé la prison se substituer aux asiles d’antan, enfermant dans ses murs plus de 30% de prisonniers atteints de troubles graves", ce qui a conduit "surveillants et détenus" à "se muer en infirmiers psychiatriques".

Les centres de rétention administrative touchés par une dérive sécuritaire

La Contrôleuse a visité quatre centres de rétention administrative destinés aux étrangers, dont deux pour la quatrième fois. "Pourtant, la situation n’avait guère évolué depuis la dernière visite", note-t-elle. Elle pointe ainsi du doigt des défauts d’entretien graves, "tant au titre de la maintenance qu’à celui de l’hygiène", avec du mobilier ou du linge de maison souvent manquants, des personnes retenues qui disent souffrir de la faim – mais deux des quatre centres ne montraient pas ces problèmes.

En revanche, trois des quatre centres visités font défaut sur l’information des personnes qui y sont retenues, il y a partout un manque "d’activités occupationnelles, de sorte que les personnes enfermées sont sujettes à l’oisiveté et à l’ennui", et surtout, on y trouve encore des enfants, "malgré les demandes insistantes du CGLPL d’y mettre fin, et une jurisprudence en ce sens de la Cour européenne des droits de l'homme". Si d'un côté la Contrôleure dit "prendre note" du projet de restreindre la présence d'enfants dans ces centres (avec une vigilance sur les 16-18 ans), elle se dit toutefois circonspecte sur la volonté d'augmenter le nombre de places en rétention, "susceptible d'augmenter le nombre des placements indus".

Toujours des atteintes aux droits en garde à vue

C’est le dernier point majeur que pointe du doigt le rapport de Dominique Simonnet : les locaux de garde à vue sont toujours aussi sales d’année en année, de rapport en rapport "même quand ils sont neufs". La faute à des lieux exigus, à des services de nettoyage qui ont très peu de temps pour les nettoyer, et à du matériel indisponible ou pas proposé (notamment la présence de douche). Elle note aussi que les lunettes et soutien-gorge sont la plupart du temps retirés aux personnes en garde à vue car considérés comme dangereux, mais placent les personnes "dans une situation humiliante qui pèse sur leur capacité à se défendre".

Selon la Contrôleure, "la France n’échappera pas à de nouvelles condamnations européennes, dont la récente injonction du Conseil de l’Europe d’en finir avec "notre surpopulation carcérale structurelle"". Elle conclut toutefois sur une note d’espoir en notant que comme les bâtonniers ont désormais le droit, comme les élus, de visiter des prisons ou des cellules de garde à vue et des centres de rétention, cela pourrait accélérer les constats de dysfonctionnement et donc l’exigence d’une prise en compte des remarques que les services du Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet depuis des années.