Un soldat américain arrêté après être entré en Corée du Nord pendant une visite de la DMZ

On ignore encore tout des circonstances de cet incident, mais il est pour le moins intriguant. Mardi, un soldat américain a été arrêté et est présumé détenu en Corée du Nord après avoir franchit la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, a appris l'AFP auprès d'un responsable à Washington. L'homme était alors en visite dans la zone de sécurité commune (JSA), contrôlée par l'ONU et elle-même située dans la zone démilitarisée. La DMZ y accueillent chaque jours des centaines de touristes, dans le cadre de voyages organisés.

"Lors d'une visite de la JSA, un ressortissant américain a franchi sans autorisation la ligne de démarcation militaire pour entrer en République populaire démocratique de Corée", a écrit le commandement de l'ONU sur Twitter. "Nous pensons qu'il est actuellement en détention en République populaire démocratique de Corée et nous essayons de résoudre cet incident avec nos homologues de la KPA (l'Armée populaire de Corée du Nord)", a-t-il ajouté. De son côté, le ministère sud-coréen de la Défense a indiqué ne pas avoir d'information sur l'incident.

L'incident survient à un moment où les relations entre les deux Corées sont au plus bas, la diplomatie étant au point mort et Kim Jong Un appelant à davantage développer les armements dans son pays, notamment des armes nucléaires tactiques.

Les citoyens américains interdits d'aller en Corée du Nord

Le Département d'Etat américain a interdit à ses ressortissants de se rendre en Corée du Nord "en raison des risques sérieux et continus d'arrestation et d'emprisonnement à long terme de ressortissants américains". Cette interdiction a été prise après que l'étudiant américain, Otto Warmbier, a été arrêté par les autorités nord-coréennes lors d'une visite dans le pays en 2015. En 2017, alors dans le coma, il est libéré et renvoyé aux Etats-Unis avant de mourir quelques jours après.

La zone démilitarisée, d'une longueur de 248 km pour environ 4 km de large, coupe la péninsule coréenne avec la Corée du Nord d'une part, et la Corée du Sud de l'autre. Créée le 27 juillet 1953 lors de la signature de l'armistice (et non d'un accord de paix) de la guerre de Corée, c'est l'un des derniers vestiges de la Guerre froide. La zone est un no man's land, surveillée par des soldats nord-coréens, sud-coréens et américains. La zone de sécurité commune (Joint Security Area, JSA), contrôlée par l'ONU est le seul lien entre les deux Corées.