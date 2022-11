Un suspect, pas de victime : dans l'Eure, les gendarmes confrontés à une déroutante enquête pour meurtre

Une affaire de meurtre démarre généralement par la découverte d'une victime, puis la recherche du tueur. Le dossier qui occupe depuis le printemps les gendarmes de la section de recherche de Rouen et de la brigade de recherche de Bernay est donc quasi-inédit : les enquêteurs pensent tenir le meurtrier, sans pour autant avoir de corps ou de victime identifiée. Tout juste sait-on qu'il s'agirait d'une femme "entre 40 et 60 ans", poussant un vélo le 9 mars dernier sur la route départementale RD80, dans le nord de l'Eure. "Du jamais vu en 23 ans d'exercice", selon le procureur d'Evreux, Rémi Coutin. D'où l'appel à témoin lancé ce mercredi matin.

Confession

L'affaire démarre en mai : une femme se présente à la gendarmerie de Dieppe pour rapporter une confession qui la hante depuis deux mois. Selon ses dires, son ex-compagnon, âgé de 46 ans, lui téléphone le 9 mars, manifestement paniqué et ivre, et lui raconte qu'il vient de tuer quelqu'un au volant de sa voiture. Croyant à un canular, la quadragénaire coupe court et raccroche. Son interlocuteur la rappelle quelques minutes plus tard pour lui expliquer que la cycliste qu'il a percutée va bien, et est repartie à vélo.

L'ex-compagne serait sans doute restée sur l'idée d'une mauvaise blague si, peu après, une amie commune ne l'avait pas contactée à son tour : elle vient, dit-elle, de passer chez cet homme et l'a trouvé ivre en train de nettoyer du sang sur ses mains. De plus, elle a aperçu un impact circulaire comportant une marque rouge sur le pare-brise de sa voiture. Un récit que cette amie accompagne de deux photos envoyées à la témoin, et qui laissent supposer, selon le procureur d'Evreux, "un choc violent".

"Une femme de 40 à 60 ans"

Quelques jours plus tard, l'homme confie à son ex-compagne avoir percuté, alors qu'il conduisait ivre, une femme "âgée de quarante à soixante ans, ressemblant à une clocharde", poussant un vélo doté de sacoches, et portant un sac à dos. Toujours d'après ce récit, lorsqu'il constate que la cycliste est inconsciente et présente une plaie sur le visage, il décide de transporter son corps et le vélo afin de les enterrer "dans un chemin proche de la commune de Boscherville", après avoir achevé la victime à coups de pelle. Des faits que, précise son ex-compagne, le meurtrier présumé relate sobre.

Ces deux témoignages sont corroborés par un troisième, livré, celui-ci, par une femme qui ne connaît pas les deux premières : une brève liaison du meurtrier présumé, à qui il aurait confié être "pas bien dans sa tête car il avait renversé une vieille dame alors qu'il était au volant de sa voiture et l'avait achevée avant de l'enterrer", sans préciser de date, rapporte le procureur Rémi Coutin. Un quatrième témoin vivant dans le voisinage du suspect, étranger aux trois femmes, viendra confirmer leurs dires.

Autre élément troublant : l'Audi A4, que l'homme déclare comme étant volée, est retrouvée calcinée en avril, non loin du lieu des faits, à Saint-Aubin-d'Ecrosville.

Versions fluctuantes

Interpellé en juin, le quadragénaire, d'origine polonaise, assure, dans un premier temps, avoir voulu faire une "blague" afin de susciter la pitié de son interlocutrice et l'encourager à revenir vivre avec lui. À le croire, il pousse la mise en scène jusqu'à faire un impact dans son pare-brise et y verser un mélange de ketchup et de sang de poule. Avant de revenir sur ses déclarations et admettre avoir percuté une cycliste, qui serait repartie dans la foulée. Il reconnaît également avoir incendié sa voiture, sans livrer d'explication. Des propos sur lesquels il revient en novembre, se tenant à sa première version.

Pas suffisant pour convaincre la juge d'instruction, qui met le suspect en examen pour "assassinat", "recel de cadavre", "destruction de preuves" et "dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire" (pour le vol de son véhicule). Placé en détention provisoire, il n'a pas, depuis, déposé de demande de remise en liberté.

Aucune disparition signalée

À ce stade, les enquêteurs ont situé la zone de l'accident et de l'enfouissement du corps "sur la RD80 entre Grand-Bourgtheroulde et le Neubourg ou le réseau secondaire autour de cette route", détaille le colonel Thierry Jourdren, qui commande la section de recherche de Rouen. Mais les fouilles dans le secteur n'ont rien donné. "Nous avons saisi Europol, et aucun pays européen n'a signalé la disparition d'une personne pouvant correspondre aux faits, et aucun cadavre non identifié a été découvert", ajoute le gendarme, qui s'interroge : "Est-ce une personne qui vit seule, isolée ? Une personne de passage dans le département en mars 2022 ? Qui avait une double résidence, ce qui expliquerait que personne ne s'inquiète de son absence ? Toutes ces questions restent sans réponse".

Les gendarmes cherchent également des personnes susceptibles d'avoir aperçu l'Audi A4 noire immatriculée en Pologne, "un élément clé du dossier" : outre son implication dans ce possible accident, elle aurait servi à transporter le corps de la victime, et déposer le vélo "coupé au niveau du cadre" à la déchetterie de Grand-Bourgtheroulde.

Si la démarche de l'appel à témoin reste rare, il représente un espoir majeur pour les enquêteurs, confrontés à un crime sans cadavre. Un crime "dont nous sommes persuadés qu'il a eu lieu", insiste le procureur Rémi Coutin.