Un tout dernier match, une ovation et des larmes : revivez les adieux de Roger Federer en images

Il a choisi Londres et la Laver Cup, un match par équipe entre l'Europe et le Reste du Monde qu'il a contribué à créer, pour réaliser le tout dernier match de sa carrière professionnelle. Après une dernière balle de match, Roger Federer a mis fin à 25 ans de carrières entouré de grands tennismen et devant des milliers de personnes. Si la Laver Cup est une exhibition, chaque match est particulièrement disputé. Mais cette fois-ci, on parlait d'adieux plus que de compétition.

Avec 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en Grand Chelem, 310 semaines en tête du classement, dont 237 d'affilée lors de sa plus longue période de règne, l'empreinte du "roi" Federer sur le tennis n'est pas près de s'estomper. Retour en images sur ce match historique qui met fin à un quart de siècle d'une carrière admirable en commençant par la fin du match et l'image de cette soirée : Federer et Nadal, côte à côte et émus aux larmes.

Les larmes d'un grand champion et l'ovation du public

Deux monstres du tennis, adversaires pendant des années et pour cette soirée réunis en double, émus aux larmes à la fin du match qui les opposait aux Américains Jack Sock et Frances Tiafoe. Une rencontre perdue au tie-break (11-9), mais une défaite cette fois anecdotique. Le Suisse et l'Espagnol se sont tombés dans les bras.

"C'est des visages et de l'émotion dont je me rappellerai" dans plusieurs années, en pensant à cette soirée, a d'ailleurs confié le Suisse après le match. "Cela a été une journée merveilleuse, je l'ai dit aux gars, je suis heureux, je ne suis pas triste, c'est merveilleux d'être ici", a-t-il également assuré.

Deux monstres du tennis, ensemble, pendant leur match de tennis à la Laver Cup. © AFP - GLYN KIRK/AFP

Roger Federer a fait ses adieux au public dans une Arena emplie 17.000 personnes. © AFP - GLYN KIRK / AFP

Roger Federer à la fin de la Laver Cup, le 23 septembre 2022. © AFP - GLYN KIRK / AFP

Un tout dernier match aux côtés de Rafael Nadal

C'est lui qui le souhaitait, ce dernier match aux côtés de son adversaire de toujours : l'Espagnol Rafael Nadal. Après presque un an et demi sans jouer, Federer s'est "contenté" d'un double, exercice où sa qualité de service, son toucher et son coup d'œil font encore merveille. Un régal, surtout, pour les amateurs de tennis, de voir ces deux champions qui si longtemps rivaux complices sur le cour.

Malgré quelques limites, Federer a répondu présent. C'est sur une volée de coup droit gagnante qu'il a offert aux siens la balle de premier set, remportée sur un de ses passings que Sock n'a pas su retourner (6-4), pour le plus grand plaisir du public. "Honnêtement, j'ai été surpris de pouvoir si bien jouer ce soir, et j'en ai juste profité. Cela a été génial du début à la fin", a-t-il assuré.

Il avait à ses côtés Nadal, son partenaire d'un soir, mais aussi Novak Djokovic et Andy Murray, deux joueurs de sa génération. © AFP - GLYN KIRK / AFP

Roger Federer a fait ses adieux au tennis à Londres. © AFP - GLYN KIRK / AFP

Une équipe impressionante autour de lui pour ses adieux

Nadal, Murray, Djokovic... Réaliser son dernier match à la Laver Cup a permis à Roger Federer de s'entourer d'une équipe qu'il a choisi, et quelle équipe ! Il avait à ses côtés Nadal, son partenaire d'un soir, mais aussi Novak Djokovic et Andy Murray, deux joueurs de sa génération et qu'il a vu progresser jusqu'à contester sa supériorité et même le dépasser, ainsi que la relève, incarnée par Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini, qui le remplacera pour la suite de la Laver Cup.

Il avait à ses côtés Nadal, son partenaire d'un soir, mais aussi Novak Djokovic et Andy Murray. © AFP - GLYN KIRK / AFP

Roger Federer, accompagné à sa gauche de l'autre grand champion Novak Djokovic. © AFP - GLYN KIRK / AFP

Roger Federer entouré de Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Matteo Berrettini. - GLYN KIRK / AFP

Et une Arena pleine à craquer pour l'occasion

Pour l'occasion, la O2 Arena londonienne était remplie : 17.000 spectateurs venus dire adieu à Roger Federer, pour applaudir sa dernière entrée sur le cours en tant que tennisman professionnel. La formule de la Laver Cup, qui permet à toute l'équipe d'approcher les joueurs aux changements de côté pour prodiguer conseils ou encouragements, a donné une ambiance très conviviale.

Le Suisse est même allé signer quelques autographes pendant cette Laver cup, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui ont pu approcher l'un des plus grands palmarès du tennis mondial.

Le tout dernier match du tennisman s'est joué dans une Arena pleine à craquer. © AFP - GLYN KIRK / AFP