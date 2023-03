Un trio d'arbitres 100% féminin en Ligue 1 de foot : "C'est un exemple", témoigne une jeune arbitre

Pour la première fois dimanche, le trio d'arbitres d’un match de la Ligue 1 de football sera composé de femmes. Au centre du terrain lors de la rencontre Troyes-Monaco : l’internationale Stéphanie Frappart. Elle sera épaulée par Élodie Coppola et Manuela Nicolosi. Ce trio se connaît bien, toutes les trois officieront lors de la Coupe du Monde féminine 2023. Selon les chiffres de la FFF, les femmes arbitres ne sont qu’un millier, soit environ 4 % du nombre d’arbitres licenciées. Première femme à diriger une rencontre lors d'un mondial, Stéphanie Frappart est devenue un exemple pour les futures arbitres féminines, notamment dans le monde amateur. Mais certains clichés ont la vie dure sur et au bord des terrains. Témoignages.

"L’autorité d'une fille, ce n’est pas toujours accepté"

Océane, 18 ans, est étudiante infirmière à Bourg-en-Bresse. Elle arbitre depuis 2018 des rencontres de jeunes en région lyonnaise.

"Mon papa était arbitre pro, donc je suis née un peu dedans. L’avant match, c’est affreux. Je ne fais que stresser. Je vais arrêter de stresser quand je vais donner le premier coup de sifflet. C’est vraiment là où je vais m’évader. Si ce sont des équipes qui jouent correctement, je vais communiquer avec eux pour que le match se passe bien. Mais si un match ne se passe pas bien dès le début, il va falloir que je cartonne tout de suite pour montrer que c’est moi qui décide. Des joueurs vont être plus sympas avec les filles qu’avec les garçons. Sauf qu’avec d’autres cela va être plus compliqué, ils ont du mal. L’autorité d'une fille, ce n’est pas toujours accepté.

Ça commence avant le match, j'entends : 'C’est une fille qui nous arbitre, ça va être pénible.' D’autres vont se rappeler que le dernier match arbitré par une fille, cela s’est bien passé. C’est en train d’évoluer. Je reçois parfois de réflexions, des gens autour qui regardent et qui disent que la place de la femme ce n’est pas sur un terrain, mais dans la cuisine. C’est chez-soi, ce n’est pas sur un terrain de foot. Même la semaine dernière, je l’ai entendu ! Quand j’entends ça, je me mets dans ma bulle, je me mets encore deux fois plus à fond. Mon père m’appelle à la mi-temps, me disant ce qu’il faut que je change, il m’encourage. Parfois, il crie au bord du terrain, car je ne fais pas les choses bien. Il m’encourage aussi."

"Il y a pas mal d'arbitres féminines, c’est une habitude pour les joueurs"

Mathilde aura 18 ans à la fin du mois de mars. Elle vit à Tarare (Rhône) et a arbitré son premier match il y a trois ans.

"J’ai commencé le foot après la Coupe du monde féminine 2019. Mais j’ai voulu un jour passer de l’autre côté, pour manager le match. Au début, c’est difficile, d'avoir les yeux de partout, repérer les hors-jeu, les fautes, surveiller son placement. J’arbitre une vingtaine de matchs par an. J’aime bien avoir des responsabilités, appliquer les lois du jeu.

Avec le recul et l’expérience, ce n’est pas spécialement compliqué ni impressionnant d’arbitrer des garçons. Il ne faut pas se dégonfler sinon on perd toute crédibilité. Et au final, ce n’est qu’à notre désavantage. Je n’ai pas reçu de commentaire par rapport au fait que j’étais une fille, sur ou en dehors du terrain. Maintenant, il y a pas mal d'arbitres féminines, c’est une habitude pour les joueurs.

Ça ne sert à rien de rentrer dans le jeu des supporters qui provoquent, car cela envenime la situation. J’ignore les réactions. Ils sont contents les supporters quand on leur accorde de l’importance. Mon père m’accompagne depuis que j’ai commencé, il est toujours là, à me soutenir sur le terrain, me conseiller. Ça me permet de me mettre en confiance. Sur le chemin du retour, on fait un débrief. J’ai vu quelques matchs avec Stéphanie Frappart, elle s’est affirmée dans un monde assez masculin. C’est incroyable. C’est vraiment un exemple. Plus tard, j'aimerais travailler dans l’événementiel et continuer l’arbitrage amateur."

"lls sous-entendent que je ne vais pas prendre les bonnes décisions"

Amandine a 22 ans, elle arbitre depuis la saison dernière dans le district de Drôme-Ardéche. Elle est étudiante et travaille en ce moment dans un hopital psychiatrique à Valence.

Amandine Bouchard, invitée lors la rencontre de D1 Arkema, Olympique Lyonnais - FC Fleury 91, le dimanche 30 octobre 2022. - *

"Le fait d’être une fille avec 22 garçons autour de nous, ça met un stress. Il y a aussi certaines mentalités, du genre, ‘une fille avec le foot c’est compliqué'. On entend ça parfois dans les vestiaires, 'ne vous inquiétez pas, l’arbitre, c’est une fille'. lls sous-entendent que je ne vais pas prendre les bonnes décisions, je ne vais pas m’affirmer, que je ne vais pas prendre des initiatives, mettre des cartons, je vais laisser jouer sans prendre de décisions qui peuvent avoir une influence sur le cours du match. Généralement, ça se passe plutôt bien. J’ai eu des réflexions sur le dernier match l’année dernière, comme : ‘comment ça se fait que vous êtes arbitre chez les garçons alors que vous êtes une fille’, pendant les matchs, j’ai aussi entendu ‘retourne dans ta cuisine, retourne chez ta mère !’ Mais c'était une exception. Quand j’entends ça, je me dis que je vais être "stricte", je vais faire un bon match et essayer de prendre les bonnes décisions.

J’essaie de rester dans ma bulle, quand les joueurs discutent, critiquent mes décisions, j’essaie d’avoir confiance en moi et de me dire que j’ai mes raisons. On essaie de se remettre en question après le match. On se pose un millier de questions. Quand on voit Stéphanie Frappart et d’autres arbitres féminines au plus haut niveau, ça montre que des portes sont ouvertes, qu’il y a des possibilités d'évoluer au plus haut niveau, même masculin, tout en étant une arbitre féminine. C’est de l’optimisme."

"C’est surtout l’entourage du terrain qui parle"

Ema, 16 ans, licenciée dans le club de Goal FC (Rhône), à commencé le football à cinq ans, et arbitre depuis la saison dernière.

"Le foot, c’est toute ma vie, ma passion. Je voulais connaître mieux mon sport en devenant arbitre. Un match sans nous ne peut pas avoir lieu. Quand j’arrive à un match, ça fait tout drôle. Il y a 22 joueurs, tous des garçons, les coachs, à part quelques supportrices, je suis toute seule. À mon premier match, j’ai eu très peur. Cela s’est tellement bien passé que j’ai continué. Les réflexions, il faut les mettre de côté : des grossièretés, des insultes. Une fille qui prend de mauvaises décisions est toujours plus contestée qu’un homme. J’ai entendu ‘ta place est à la cuisine’. Il faut les mettre de côté sinon on se fait manger. C'est surtout l’entourage autour terrain qui parle.

Sur quelques matchs, j’ai entendu les garçons parler entre eux dans les vestiaires dire qu’ils allaient me ‘manger’, me faire douter, que j’allais perdre mes moyens. Ils pensent qu'ils ont une supériorité. Mais je n’ai pas eu de gros problèmes. On est aussi très protégée par le district. Les joueurs peuvent recevoir de très grosses sanctions."