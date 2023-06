Un Violon sur le sable à Royan du 19 au 29 juillet 2023

Un Violon sur le Sable est un ensemble de 3 concerts classiques et lyriques organisés chaque été sur la plage à Royan et doté de son propre orchestre symphonique. Sous la baguette du chef d’orchestre Jérôme Pillement, cet ensemble comprend près de 75 musiciens issus majoritairement de l’Opéra National de Paris.

Une programmation faisant le pari des contrastes et du mélange des genres les 22, 25 et 28 juillet, avec chaque soir, différents solistes invités.

► Samedi 22 juillet à 22h, plage de la Grande Conche

ANDRÉ MANOUKIAN, piano

piano ÉLODIE FRÉGÉ , chanteuse

, chanteuse ARMANDO NOGUERA , baryton

, baryton FÉLICIEN BRUT , accordéon

, accordéon LOUP BARROW , cristal baschet

, cristal baschet FAUVE HAUTOT , danseuse

, danseuse & ANTHONY DESPRAS, danseur

► Mardi 25 juillet à 22h, plage de la Grande Conche

YVAN CASSAR , compositeur, arrangeur

, compositeur, arrangeur MARINA VIOTTI , mezzo

, mezzo LUCIENNE RENAUDIN-VARY, trompette

trompette ADÉLAÏDE FERRIÈRE, percussions

percussions EMMA KATE NELSON, chant et claquettes

► Vendredi 28 juillet à 22h, plage de la Grande Conche

PENE PATI, ténor

ténor AMINA EDRIS, soprano

soprano GAUTIER CAPUÇON , violoncelle

, violoncelle DAVID FRAY , piano

, piano ALEX JAFFRAY , récitant

, récitant DANIIL SIMKIN , danseur classique

, danseur classique & ANA SOPHIA SCHELLER, danseuse classique

Par ailleurs, le festival décline une version off et au caractère plus intimiste : Un Violon sur la Ville, proposant une quinzaine de concerts sur la semaine dans des lieux insolites sur tout le territoire royannais : de la falaise de Talmont-sur-Gironde en passant par le phare de Terre Nègre à Saint-Palais-sur-Mer, le green du golf de Royan, le cloître de l’abbaye de Sabonceaux, le Palais des congrès de Royan ou encore le théâtre gallo-romain du Fâ à Barzan etc

Retrouvez également parmi ces 15 événements le concert du violoniste Nemanja Radulović et son ensemble Double Sens, plus de 17 musiciens exceptionnellement sur la grande scène d’Un Violon sur le Sable, plage de la Grande Conche.

Cet été, en avant-première, rendez-vous au Garden Tennis de Royan pour le traditionnel duel de pianos « À chacun son court » qui opposera les pianistes Yvan Cassar et Yaron Herman sous l’arbitrage de l’humoriste Alex Jafray.

Yvan Cassar, grand compétiteur de la traditionnelle battle de pianos du Garden Tennis, défiera cette année un adversaire de taille, le pianiste de jazz israélien, Yaron Herman, victoire de la musique jazz dans la catégorie Révélation de l’année en 2008.