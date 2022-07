Un violon sur le sable à Royan Plage du 20 au 30 juillet 2022

Un violon sur le sable part d’un concept inédit : la musique classique vécue comme un concert pop.

D’abord la musique classique avec un ensemble de 3 concerts classiques et lyriques organisés chaque été sur la plage à Royan et doté de son propre orchestre symphonique. Sous la baguette du chef d’orchestre Jérôme Pillement, cet ensemble comprend près de 75 musiciens issus majoritairement de l’Opéra National de Paris. Par ailleurs, le festival décline une version off et au caractère plus intimiste - Un Violon sur la Ville, proposant une douzaine de concerts sur la semaine dans des lieux insolites sur tout le territoire royannais (Garden tennis de Royan, green de golf, falaises surplombant l’estuaire...).

Un violon sur le sable - XAVIER RENAUDIN

Puis des solistes prestigieux (Natalie Dessay, Renaud Capuçon, Alexandre Tharaud, Khatia Buniatishvili, Patricia Petibon...) et parfois, un artiste « variété surprise » pour une chanson, une seule soirée, se joignent à l’orchestre afin d’offrir au public un programme hétéroclite de grands classiques, de musiques de films ou encore de musiques contemporaines et ethniques. La danse s’y invite aussi (des Étoiles de l’Opéra de Paris à celles de Danse avec les Stars) devant un public réunissant chaque soir plus de 50 000 personnes.

S’ajoute la plage, l’étendue de tous les possibles. Perçue d’abord comme une originalité, la tension que génère chaque concert sur la plage est aujourd’hui et avant tout sa carte maîtresse. Les musiciens et solistes, frappés par la multitude assise et par la beauté de son silence, tombent sous le charme de ce moment d’évasion, de créativité, où le temps suspend son cours. Sur le sable, toutes les générations se mêlent, des amoureux aux tribus, la plage s’agite, invitant à toutes les fantaisies, autorisant toutes les tenues, dans l’impatience du début du concert.

Un violon sur le sable - Ludwig Sécheresse 24 juillet 2019

►►► La programmation du festival Un violon sur le sable joue elle aussi sur les différences, proposant tantôt du sucré (les grands classiques), tantôt du salé (des créations aux musiques exploratoires). Surtout classique, elle côtoie aussi le jazz, la musique du monde et la variété. C’est grâce à ce mélange des genres que le festival s’adresse à un public extrêmement large.

► Samedi 23 juillet à 22h sur la Plage de la Grande Conche avec KHATIA BUNIATISHVILI, piano, DIANA TISHCHENKO, violon, THIBAUT GARCIA, guitare, BARBARA PRAVI, chanteuse, MYRIAM OULD-BRAHAM, danseuse Étoile et KARL PAQUETTE, danseur Étoile.

► Mardi 26 juillet à 22h sur la Plage de la Grande Conche avec CATHERINE TROTTMANN, soprano, YVAN CASSAR, compositeur, ROMAIN LELEU, trompette, ANASTASIA KOBEKINA, violoncelle, FAUVE HAUTOT, danse et JORDAN MOUILLERAC, danse, DIMITAR GOUGOV, gadulka et EVA QUARTET, voix bulgares

► Vendredi 26 juillet à 22h sur la Plage de la Grande Conche avec PENE PATI, ténor, KATICA ILLÉNYI, thérémine, CHŒUR D’ENFANTS DU PAYS ROYANNAIS et FRANK BRALEY, piano

►►► Nommé « Un Violon sur la Ville », le festival off a été créé il y a 10 ans pour diversifier les lieux et les formats. Des pianistes en duel sur un terrain de tennis, une soprano un peu bohème dans un zoo, un piano au gré des vents sur une falaise en bord d’estuaire, un gospel dans un ancien théâtre gallo-romain : au-delà de la scène mythique sur la plage, le Violon Off se déploie à travers le pays royannais pour donner lieu à une multitude de concerts atypiques, principalement gratuits, dans des lieux insolites

Un Violon Sur La Ville Talmont Khatia Buniatishvili - Xavier Renaudin

En 2022, rendez-vous entre autres au cœur du Zoo de la Palmyre pour écouter un duo atypique entre le guitariste Thibaut Garcia et la violoncelliste Anastasia Kobekina, les pieds dans le sable pour participer à une barre de danse classique dispensée par le danseur Étoile Karl Paquette, sur la falaise de Talmont pour que s’envolent les notes du piano de Frank Braley ou encore dans un écrin de verdure pour une rencontre mélodique avec la soprano Catherine Trottmann, etc.

► A chacun son court, l’incontournable duel de pianos au Garden Tennis de Royan, aura lieu mercredi 20 juillet à 21h30 avec Yvan Cassar en duel contre Andy Emler, sous l’arbitrage d’Alex Jaffray.

Il est devenu coutume de faire s’affronter deux pianistes sur ce court de tennis singulier en bord de mer. Cet été à Royan, c’est l’heure de la revanche ! Le match retour !

► Vous pourrez aussi savourer un événement inédit avec Un piano sur le sable en compagnie de Khatia Buniatishvili sur la grande plage de Royan dimanche 24 juillet à 21h30

À l’image de sa posture de pianiste, bousculant les codes, sa prestation exceptionnelle sur la plage sera une première, pour un seule en scène en extérieur : du jamais vu dans le milieu du classique devant un public aussi nombreux !

