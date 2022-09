"Un voyage incroyable" : éliminée de l'US Open, Serena Williams tire vraisemblablement sa révérence

En pleurs, du bout des lèvres, Serena Williams a annoncé vendredi après son élimination face à l'Australienne Ajla Tomljanovic au troisième tour de l'US Open qu'on ne la reverrait vraisemblablement plus sur les courts de tennis, où elle s'est construit l'une des carrières les plus prolifiques tous sports confondus. À la question "Allez-vous revoir votre décision de prendre votre retraite ? ", la championne aux 23 titres du Grand Chelem a répondu " Je ne pense pas, mais on ne sait jamais ".

À bientôt 41 ans (le 26 septembre), Serena Williams avait annoncé au début du mois d'août qu'elle cesserait prochainement la compétition, sans dire où ni quand. Le Majeur new-yorkais, où elle a remporté en 1999 à 17 ans le premier de ses 23 titres du Grand Chelem, semble être la porte de sortie idéale.

"Un voyage incroyable"

"Ça a été un voyage incroyable", a lancé la joueuse juste après le match. "Merci papa, je sais que tu regardes, merci maman (qui était présente en tribunes), merci à tous les gens qui m'ont soutenue tout ce temps, mon Dieu ça fait des dizaines d'années", a-t-elle égrené, avant de pleurer de plus belle en évoquant sa sœur aînée : "Je ne serais pas Serena s'il n'y avait pas eu Venus, alors merci Venus."

Depuis sa première rencontre professionnelle à Québec en 1995 (non classée, elle avait perdu dès le premier tour des qualifications), Serena Williams a bousculé les barrières de son sport dont elle est devenue en 27 saisons la reine incontestée. La championne a remporté 23 titres du Grand Chelem, à une petite unité du record détenu par l'Australienne Margaret Court. Serena Williams a été n°1 mondiale durant 319 semaines au total, soit plus de six ans.

Après son dernier titre majeur (Australie 2017) et la naissance quelques mois plus tard de sa fille Olympia, elle a joué quatre finales (Wimbledon et US Open 2018, Wimbledon et US Open 2019) sans parvenir à décrocher son Graal. Elle s'est ensuite petit à petit éloignée du circuit.

"Légende pour toujours !"

Mais Serena Williams est aussi une icône en dehors des courts de tennis . Elle est aussi une citoyenne engagée pour les droits des femmes et contre le racisme. La championne américaine a notamment pris position pour les mouvements Black Lives Matter et MeToo ou encore dénoncé les inégalités salariales hommes/femmes.

Les hommages se multiplient donc pour saluer la carrière et les engagements de la joueuse. "Championne. Héroïne. Légende pour toujours ! ", écrit sur Twitter la star de la télévision Oprah Winfrey. L'ancienne Première dame des États-Unis Michelle Obama salue "une jeune fille de Compton ", longtemps un ghetto violent de Los Angeles, devenue "l'une des plus grandes sportives de tous les temps". "Cela a été un honneur de suivre ton parcours. Je veux juste te remercier d'être cette source d'inspiration pour tant de personnes", écrit LeBron James, superstar de la NBA.