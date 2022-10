Une association milite pour la création d'un émoji "règles", pour "en finir avec leur invisibilisation"

Le constat est là : parler des règles est encore tabou, en France, en 2022. La preuve avec seulement quelques chiffres. Selon le dernier baromètre de l’association Règles élémentaires , une jeune fille sur trois a déjà subi des discriminations liées à ses menstruations. Une sur deux a déjà manqué l'école en raison de ses règles, et une femme sur trois s'est déjà absenté du travail. Pour l'association féministe, il est temps de faire évoluer les choses.

"Ce qu'il faut, c'est parler des règles", explique Maud Leblon, directrice de Règles élémentaires. "Et pour en parler, il faut aussi avoir des outils. Aujourd'hui, on sait que, notamment auprès des jeunes, les émojis sont un outil très utilisé. Et nous, on a trouvé ça assez symbolique de se dire qu'on a 20 émojis pour faire des cœurs. On a tous les animaux de la terre en émoji, mais on n'a pas un seul émoji qui parle vraiment de règles, qui sont pourtant le quotidien de 16 millions de personnes en France." Avec l’agence .YZ, l’association va donc déposer officiellement un dossier pour demander la création d’un émoji sur les règles.

"Les règles ne sont pas sales"

Depuis six ans, l'association Règles élémentaires lutte contre la précarité menstruelle en collectant et en redistribuant des protections hygiéniques à des femmes dans le besoin. Elle se déplace aussi dans les collèges et dans les lycées pour briser ce tabou autour des règles. Mais l’association voulait taper encore plus fort.

"Il faut vraiment en finir avec l'invisibilisation des règles", estime Maud Leblon. "On recense plus de 3000 expressions pour parler des règles ou plutôt pour ne pas en parler (les Anglais débarquent, les ragnagnas, etc). Nous, on pense qu'il faut mettre les vrais mots au bon endroit. Les règles ne sont pas sales, les règles ne sont pas taboues, les règles sont naturelles et les règles ont aussi des conséquences sur la vie des femmes. Et il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est parler des règles, inviter les gens à en parler dans leur famille, auprès de leurs amis, au travail, à l'école, pour que les conséquences sur la vie de millions de personnes en France ne soient plus aussi insupportables."

Nous avons testé l'idée de cet émoji auprès de quatre étudiants en lettres, Zoé, Élise, Mathias et Alexandre. "Ça permet de mettre une image concrète sur quelque chose qui est encore tabou", estime Zoé. "Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliciter les règles en soi, je ne pense pas", nuance Élise. "Cette démarche servira à rappeler que c'est juste quelque chose de normal d’avoir ses règles", rappelle de son côté Mathias. "Est-ce que ça fera évoluer les mentalités ?", s'interroge Alexandre. "Tout dépend ce que font les jeunes utilisateurs de cet émoji."

Pour soutenir la création de cet émoji, l'association Règles élémentaires a lancé une pétition . Elle déposera un dossier auprès du Consortium Unicode, l'organe international qui valide ou non les créations de nouveaux émojis.