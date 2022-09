"Une belle course" de Christian Carion qui "sonne faux dès le départ" selon Le Masque

Le film présenté par Jérôme Garcin

La course, c'est celle du taxi conduit par Charles, qui prend en charge Madeleine, 92 ans, en route vers l'Ehpad. Les deux sympathisent et Madeleine demande au chauffeur, qui ne va pas fort, de la conduire une dernière fois sur les lieux qui ont le plus compté dans sa vie. Une vie pas facile avec passage par la case prison. Un road movie au sens mécanique du terme, avec travelling arrière dans le passé, et un vrai mélo, surtout dans les flash back qui si on les enlève, ferait que le film tiendrait sûrement mieux debout…

Pour Nicolas Schaller, "ça aurait pu être un joli téléfilm"

Chez L'Obs, on regrette un sujet magnifique et touchant au départ, mais qui n'a pas su être honoré comme il aurait pu l'être : "À un moment, j'avais un petit espoir que Christian Carion, qui n'est pas un parangon d'audace cinématographique, ose le huit clos dans le taxi. Au départ, on a une Line Renaud assez touchante, un Dany Boon plutôt convaincant dans son rôle de taxi un peu bougon qui en a lourd sur la tête. Alors qu'il y avait au départ, une petite musique sympathique, celle-ci n'aboutit malheureusement pas…

Surtout, tous ces flashbacks tuent le film, qui devient caricatural, vieillot, et débouche sur une mise en scène toute figée… On comprend que Line Renaud a eu un passé très douloureux, mais tout le développement du film finit par être absolument laborieux, ridicule et assez catastrophique. C'est dommage parce que ça aurait pu être un joli téléfilm".

Jean Marc Lalanne déplore "un scénario auquel on ne croit pas du tout…"

Il en va de même pour le journaliste ciné des Inrockuptibles qui considère que Christian Cario est un très mauvais cinéaste, qui n'exploite que trop mal, d'après lui, un dispositif au départ ingénieux, et un sujet en or qui ne réussit jamais à être émouvant… "On pouvait vraiment faire de très belles scènes de cinéma à l'intérieur d'une voiture, mais le film passe son temps à avoir peur de ce potentiel en l'exploitant finalement mal. Sans compter que les flashbacks sont vraiment catastrophiques, le récit est très faible et l'acte de vengeance que produit le personnage n'est pas du tout crédible.

Le tout répond à une décision scénaristique totalement arbitraire à laquelle on ne croit pas du tout. Rien ne marche. Il y a vraiment une défaillance de cinéma".

Pour Ariane Allard, il s'agit d'une "défaillance cinématographique…"

À défaut d'être uniquement, pour la critique de Causette, une défaillance de cinéma… "Le personnage incarné par Line Renaud, ne parvient jamais à réellement existé. Même si on voit des belles images et de belles émotions, Line Renaud est ici filmée comme une icône, ce qui gâche la teneur de départ".

Pour Eva Bettan, "ça sonne faux dès le départ…"

La critique pour France Inter entend le scénario sans jamais voir le film qu'il prétend donner : "J'entends un scénario où les répliques sont plates, où, dès le départ, je n'y crois pas du tout parce qu'elle est toute mignonne, pomponnée et on se sent rarement comme cela avant de rejoindre un EHPAD. De plus, les flash back sont très mauvais".

