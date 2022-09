"Une blague de mauvais goût" : les excuses de l’entraîneur de PSG après ses propos sur "le char à voile"

Ce n’est pas à propos de la rencontre remportée face à la Juventus Turin que Christophe Galtier a commencé la conférence de presse post-match. L’entraîneur du Paris-Saint-Germain a semblé regretter ses déclarations tenues la veille . Interrogé à propos du déplacement en avion du PSG à Nantes samedi, l’entraîneur du club de football de la capitale avait ironisé : "On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en chars à voile."

Mardi soir, Christophe Galtier a clarifié ses propos : "Evidemment je vais vous parler de ma blague de mauvais goût sortie hier. Même si j’adore faire de l’humour, je me suis aperçu que c’était une blague de mauvais goût sur un sujet sensible. La première chose que je veux vous dire c’est qu’ici au PSG, nous ne sommes pas hors sol, le club dans son ensemble, les joueurs, le staff, on fait très attention aux problèmes du climat. En aucun cas, on fait n’importe quoi. Je n’ai pas à présenter des excuses c’était juste une blague de mauvais goût. Croyez-moi, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes du climat."

Des réactions indignées de la classe politique

Lundi, en conférence de presse d’avant-match, Christophe Galtier avait été invité à réagir après les propos du directeur de TGV-Intercités. Alain Krakovitch interpellait directement le Paris-Saint-Germain, après la publication d'une vidéo des joueurs dans leur jet privé pour se rendre à Nantes, à 340 km de la capitale. Une alternative en train de moins de deux heures existe. L’entraineur du PSG avait préféré répondre sur le ton de l’humour, déclenchant une cascade de réactions indignées .

Même la Première ministre Elisabeth Borne y est allée de son commentaire : "Je pense qu'il est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain mais qui est une réalité maintenant", a réagi mardi la Première ministre. "M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ?" avait écrit la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra la veille sur Twitter.

Pour marquer le coup, avant la rencontre, des militants de l'association Greenpeace se sont postés sur le parvis du Parc des Princes pour dénoncer les propos de l'entraîneur du PSG et la réaction de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG était hilare après la réponse de son coach.