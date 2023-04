Une "bombe à retardement" : le Cese alerte sur "l'omniprésence" du plastique, "insoutenable" à terme

C'est une "bombe à retardement", selon le rapport publié par le CESE (qui reprend un terme de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques). Le plastique est aujourd'hui le troisième matériau le plus fabriqué au monde, derrière le ciment et l'acier, et ça ne va pas s'arrêter. "Sa production devrait doubler d'ici 2050", assure le rapport, qui s'inquiète du fait qu'en parallèle, "81 % des produits fabriqués en plastique finissent en déchets en moins d'un an". En 2019, selon l'OCDE, sur 460 millions de tonnes produites, 353 millions de tonnes sont devenues des déchets.

Le CESE rappelle aussi que sur ces déchets, la part recyclée est encore négligeable, moins de 10 %. Près d'un déchet plastique sur cinq est incinéré, et environ la moitié finissent dans une décharge. Et la durée de vie d'une bouteille en plastique, par exemple, oscille entre 100 et 1000 années.

Une pollution qui peut prendre différentes formes : d'un côté les plastiques visibles, et de l'autre une pollution "en grande partie invisible, et donc insoupçonnable", à travers les microplastiques (plus petits que 5mm) et les nanoplastiques (entre 1nm et 1µm). Sur les 22 millions de tonnes de déchets plastiques rejetées dans l'environnement en 2019, 12 % sont des microplastiques.

Des plastiques miniatures dont l'impact sur la santé humaine est encore mal connu. Le CESE souligne ainsi le "trop faible nombre d'études s'intéressant au sujet", mais évoque un risque non négligeable. Il cite ainsi un rapport du WWF en 2019, qui estime que chaque individu sur Terre ingère sans le savoir l'équivalent d'une carte bancaire par semaine de particules de plastiques (soit 5 grammes, ou 2000 particules par semaine). On soupçonne aussi les plastiques et microplastiques de pouvoir "héberger des agents pathogènes microbiens". Sans oublier la pollution de l'air lorsqu'ils sont incinérés.

Des plastiques dans tous les domaines de l'économie

Le plastique est omniprésent dans nos vies, rappelle le CESE, notamment pour les nombreux avantages qu'il propose. "Grâce à leur faible coût de fabrication, ils sont omniprésents dans l’industrie. Aujourd’hui, plus aucune filière, ni produit de consommation courante, n'échappe au plastique." Le premier secteur étant celui des emballages, qui représente 39 % de le consommation de plastiques dans l'Union européenne. Devant le bâtiment et la construction (19,7 %), l'automobile (10 %) ou les produits électriques et électroniques (6,2 %). Dans l'Union européenne, 60.000 entreprises en dépendent directement, soit 1,5 million de salariés.

Et ça ne va pas s'arrêter : l'OCDE annonce une multiplication par 2,5 de la consommation mondiale de plastique d'ici 2060. La quantité de déchets produits, elle, devrait tripler sur la même période (plus d'un milliard de tonnes en 2060). Certains pays sont particulièrement dépendants au plastique : la Chine produit le quart de la production mondiale, l'Europe est à la deuxième place. Et à eux seuls, la Chine, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam sont à l'origine de la moitié des déchets plastiques à l'échelle mondiale.

Les scénarios de l'OCDE président un futur "insoutenable" sur cette question. "Le plastique qui était, au début du XXe siècle, synonyme de progrès et d’innovations technologiques nombreuses est devenu ingérable du fait de notre incapacité collective à en empêcher les fuites dans l’environnement", se désole le rapport du CESE.

Vers un traité mondial sur la question

Le rapport n'est toutefois pas totalement pessimiste. Il souligne la nécessité d'une prise en compte mondiale du problème pour être véritablement efficace, et se réjouit donc de la "résolution historique" adoptée en mars 2022 par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, "qui a ouvert la voie à la négociation d'un Traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique".

Le CESE appelle la France à montrer l'exemple, alors que Paris accueillera fin mai la réunion mondiale de l'ONU sur le plastique, qui doit aboutir à ce traité mondial. "Il ne s'agit pas de faire le procès du plastique", assure-t-il, mais il ne faut pas avoir la main légère : le CESE préconise dans son avis d'interdire tous les plastiques à usage unique d'ici 2040. Il souhaite également que le Traité comprenne la notion "d'empreinte plastique" pour évaluer à long terme "l'impact réel des produits plastiques sur l'environnement", et que soit fixé "un objectif international ambitieux d’élimination de la pollution plastique dans tous les milieux d’ici 2040", avec "des points d'étape tous les trois ans".

Pour faire monter encore un peu plus la pression sur la réunion à venir, le CESE recommande "d'associer la société civile organisée à la deuxième réunion du Comité international de négociations en juin 2023, en organisant un événement parallèle". Il milite également pour l'inscription du principe du "pollueur payeur" dans le futur Traité. "Cet outil est particulièrement adapté à la gestion du plastique et responsabilise l'ensemble de la filière. La mise en œuvre d'un tel dispositif dans les pays en développement devra faire l'objet d'un accompagnement spécifique."

"On s'appuie beaucoup sur ce qui s'est fait en France et en Europe", explique Sabine Roux de Bézieux, co-rapporteuse du texte du CESE. "Nous sommes une région du monde plutôt en avance, même si on est loin d'être totalement vertueux. On appuie sur l'accélérateur, en disant qu'il faut aller plus vite. Il faut amplifier la stratégie 3R : Réduire la production de plastiques, Réemployer, en allongeant la durée de vie des plastiques, et Recycler, avec une responsabilité étendue des producteurs pour financer ce recyclage, et un pourcentage minimum de plastiques recyclés qui soient intégrés dans l'ensemble des plastiques."