Une campagne choc d'Amnesty international pour alerter sur l'utilisation des LBD

Amnesty International lance mardi une campagne en ligne et d’affichage pour alerter sur la dangerosité des armes utilisées en manifestation par les forces de l’ordre. "Aujourd’hui tout coûte un bras, sauf manifester qui coûte aussi un œil", peut-on lire sur l'un des visuels chocs. "République --> Invalides" peut-on lire sur un autre. Cette campagne en ligne va se décliner en affichage urbain dans cinq grandes villes de France à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes, à partir du 28 août 2023.

"Alerter sur l'urgence de réglementer l'usage" des ces armes

Cette campagne "vise à alerter sur l'urgence de réglementer le commerce et l’utilisation d'armes à létalité réduite qui ont, rien qu'en France, gravement mutilé des dizaines de personnes et conduit à plusieurs décès. Si la France doit signer et inciter les autres pays à signer enfin un traité contraignant, elle doit aussi agir dès maintenant en suspendant l’utilisation du LBD 40 en manifestations (...) comme nous le demandons depuis de nombreuses années”, déclare à France Inter Jean-Claude Samouiller, Président d’Amnesty International France.

L'ONG demande à la France de "suspendre l’utilisation du LBD 40 en manifestations" et "d'interdire par ailleurs deux grenades particulièrement dangereuses", les GENL (Grenade de désencerclement) et GM2L (grenade lacrymogène et assourdissante mais sans effet de souffle), précise le commuiqué.

L'ONG a documenté "l’utilisation abusive des projectiles à impact cinétique", dans plus de 30 pays sur les cinq dernières années. Sa campagne s'accompagne d'une pétition en ligne pour demander un "contrôle des armes à létalité réduite".