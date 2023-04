Un cliché primé à un grand concours de photos était une image générée par intelligence artificielle

Même les plus avisés peuvent tomber dans le panneau, même un jury d’un concours mondial de photographie peut être trompé par l’intelligence artificielle. L’édition 2023 du concours de photographie Sony World Photography Awards a récompensé l’œuvre ‘Pseudomnesia : The Electrician’ ("Pseudomnésie : l’électricienne"), dans la catégorie "création", du concours Open . Cette photo montre deux femmes, l’une contre l’autre, de deux générations différentes. Son auteur, l’Allemand Boris Eldagsen, a refusé le prix, et reconnu que rien n’était réel. C’est le travail d’une intelligence artificielle. Déroutant.

Une image de l'artiste allemand Boris Eldagsen, générée - *

Une image trompeuse

Pourtant, rien ne laisse supposer que cette photo n’en est pas une. Les traits sont précis, les regards puissants, les visages s’expriment. Le sourcil droit de la plus jeune des deux femmes semble s’élever, comme si elle s'interrogeait. Les coiffures, les vêtements, et surtout la plastique de la photo, en noir et blanc, font croire à une image captée dans les années 50 par un appareil photo argentique. Néanmoins un détail attire l'attention : il y a l’un des doigts, à gauche de la photo, l’auriculaire, qui semble disproportionné.

Publicité

L'auteur veut susciter un débat

"Combien d'entre vous savaient ou soupçonnaient qu'elle était généré par l'IA ?", s’interroge l’artiste Boris Eldagsen, dans un post sur Instagram et sur son blog .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Les images d'IA et la photographie ne devraient pas se concurrencer dans un prix comme celui-ci. Ce sont des entités différentes. L'IA n'est pas de la photographie."

Le photographe se qualifie de "petit filou" ("cheeky monkey" en anglais), et explique avoir postulé "pour savoir si les compétitions sont préparées pour que les images IA entrent". "Elles ne le sont pas", constate l’artiste. Avec sa démarche, Boris Eldagsen souhaite créer un débat, "une discussion sur ce que nous voulons considérer comme la photographie et ce qui ne l'est pas. Le parapluie de la photographie est-il assez grand pour inviter des images d'IA à entrer, ou serait-ce une erreur ?"

L'image décrochée d'une exposition

Avant l’annonce des résultats, Boris Eldagsen avait confié à un membre l’Organisation mondiale de la photographie la supercherie. Mais l'artiste avait minimisé l’ampleur de l’aide de l’AI. "Ainsi, suite à notre correspondance avec Boris et aux garanties qu'il a fournies, nous avons estimé que sa candidature remplissait les critères de cette catégorie, et nous avons soutenu sa participation", selon un porte-parole. Dans un communiqué transmis à France Inter, l'organisateur reconnaît "l'importance de ce sujet et son impact sur la création d'images aujourd'hui. Nous sommes impatients d'explorer davantage ce sujet via nos différents canaux et programmes et accueillons la conversation autour de celui-ci." Le World Photography Awards reconnaît "l'importance de ce sujet et son impact sur la création d'images aujourd'hui. Nous sommes impatients d'explorer davantage ce sujet via nos différents canaux et programmes".

Ce n'est pas la première fois qu'une image générée par l'IA remporte un prix artistique. Une peinture créée par Midjourney a permis a son auteur de s'emparer du premier prix d’une compétition d’art, avant de déclencher une polémique.