Vie de famille Une étude montre l'effet positif de la diversification alimentaire chez les enfants pour réduire les allergies Par La rédaction numérique de France Inter, Olivia Cohen

Une étude de l'Inrae pointe l'importance de diversifier l'alimentation des jeunes enfants de 4-6 mois. © Getty

Une étude de l'INRAE, portant sur 6.662 enfants, constate que seuls 62% d'entre eux ont débuté la diversification alimentaire entre quatre et six mois, la période recommandée. Ils courent ainsi un risque deux fois plus élevé de développer une allergie alimentaire.

Diversifier l'alimentation de son bébé avant l'âge de quatre mois diminue le risque d'apparition d'allergies. C'est ce que relève une étude pilotée par l'INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) dans un communiqué publié ce jeudi. Portant sur 6.662 enfants, elle pointe que seuls 62% d'entre eux ont débuté la diversification alimentaire sur la période recommandée de quatre à six mois, doublant ainsi pour eux le risque de développer des allergies alimentaires avant l'âge de cinq ans. En effet, pour un enfant sur dix, au moins deux allergènes majeurs (parmi les œufs, le poisson, le blé et les produits laitiers) ne sont pas introduits dans l'alimentation avant l'âge de 10 mois. L'étude n'inclut que quatre des quatorze allergènes alimentaires dans ses travaux qui "confirment donc l'importance de ne pas retarder l'introduction des allergènes alimentaires majeurs pour prévenir la survenue des maladies allergiques dans l'enfance", souligne l'INRAE dans le communiqué.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise Une étude massive sur 18.000 enfants Jusqu'en 2021, les recommandations de Santé publique France "déconseillaient l'introduction trop précoce de certains allergènes", rappelle Blandine de Lauzon-Guillain, directrice de recherche à l'INRAE. "Aujourd'hui, il n'est plus dangereux de diversifier l'alimentation dès l'âge de quatre mois", ajoute-t-elle. "Notre étude montre qu'il est important de suivre les nouvelles recommandations, on doit informer les gens qu'elles ont évoluées". L'étude a été menée sur 6.662 enfants, suivis de leurs deux mois à leur cinq ans et pour lesquels aucune manifestation allergique n'existait avant l’âge de 2 mois. Ils prennent part à une étude bien plus large intitulée "Elfe", portant sur 18.000 enfants nés en France en 2011, ce qui représente un enfant sur 50 parmi les naissances de cette année. La recherche permet "de mieux comprendre les facteurs, de la période intra-utérine à l’adolescence, qui influencent leur développement, leur santé, leur socialisation et leur parcours scolaire", explique l'INRAE.

