"Une femme libre" : il y a 100 ans, la Française Alice Milliat créait les Jeux Olympiques féminins

Son histoire est méconnue, et c'est pourtant grâce à elle que les femmes peuvent aujourd'hui participer à l'ensemble des disciplines olympiques. Il y a 100 ans, jour pour jour, la Française Alice Milliat créait les tous premiers Jeux Olympiques féminins, après des années de bataille et face au refus du fondateur des JO modernes (1896), Pierre de Coubertin, d'intégrer les femmes à la compétition. Il assurait alors ne pas vouloir "d'olympiade femelle", mais Alice Milliat lui a tenu tête. Le 20 août 1922, elle permettait pour la première fois aux femmes de pénétrer le monde, quasi exclusivement masculin à l'époque, des compétitions sportives de haut-niveau.

Une femme "autonome et libre" confrontée aux préjugés sexistes

Née le 5 mai 1884 à Nantes, Alice Milliat a "une chance, qui est aussi un malheur. Elle a été mariée très jeune et [est devenue] veuve très jeune. Elle devient donc une femme autonome et libre, sous le joug de personne", raconte Eric Florand, créateur de la Fondation Alice Milliat . Sans contraintes, elle part vivre en Angleterre où "elle découvre que le sport fait partie de la société, y compris pour les femmes". La Française pratique alors l'aviron à haut niveau, après avoir essayé la natation et le hockey sur gazon.

Mais de retour en France, elle se heurte aux préjugés sexistes de la société : les médecins estiment que le sport est trop violent pour les femmes qui doivent avoir un enfant, quand d'autres assurent que des cuisses découvertes troubleraient les hommes. "Le principal défi d’Alice Milliat fut de développer les pratiques et les compétitions féminines dans une société occidentale qui associait les sports à des qualités présumées masculines : la virilité, la force, le courage", résume l'historienne Florence Carpentier dans La Revue d'Histoire .

Malgré tout, au sortir de la Première Guerre mondiale, Alice Milliat engage "un bras de fer" avec le Comité international olympique pour créer des Jeux Olympiques féminins, explique Florys Castan-Vicente, maîtresse de conférence en histoire à l'université de Lyon. À l'époque, les femmes étaient autorisées à participer aux JO classiques mais seulement dans quelques épreuves comme le tir à l'arc et l'escrime, et n'étaient de toute façon pas vraiment les bienvenues, selon les dires des organisateurs eux-mêmes.

Alice Milliat pratiquant l'aviron - Agence Rol

Alice Milliat, alors membre du jury des épreuves d’athlétismes aux Jeux Olympiques d’Amsterdam en 1928. - Agence Rol

Devenue présidente du club Fémina-Sport en 1915, elle fait partie des fondatrices de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France en 1917, dont elle prendra la tête en 1919. "Le sport féminin a sa place dans la vie sociale au même titre que le sport masculin", déclare-t-elle en 1917. Mais elle essuie deux refus de la part de Pierre de Coubertin, créateur des Jeux Olympiques modernes, qui ne veut toujours pas les ouvrir aux femmes.

En réponse, elle décide donc de créer un premier meeting féminin à Monte-Carlo en 1921, précise la Fondation Alice Milliat sur son site internet , avant de lancer les premiers Jeux Olympiques féminins, le 20 août 1922, au stade Pershing dans le bois de Vincennes, près de Paris. "Un coup de pression" de la Française qui rassemble 13 athlètes de Grande-Bretagne, 22 Françaises, 10 Tchécoslovaques, 7 Suisses et 13 Américaines, devant 5 à 20.000 spectateurs, selon les articles de l'époque. Une première victoire.

"Elle a été au bout de ce qu'elle pensait"

Dès la fin de ces premiers Jeux, ceux-ci sont renommés "Jeux mondiaux féminins", le CIO interdisant l'utilisation du mot "olympique" pour la compétition. Quatre autres éditions sont organisées, entre 1926 et 1934. Le dernier événement de ce type, à Londres en 1934, "attire plus de 6.000 spectateurs chaque jour", explique la Fondation à son nom. "Elle a été au bout de ce qu’elle pensait, femme libre et intelligente. Quand on lui a dit non, elle a continué", rappelle Eric Florand, qui veille à la perpétuation de sa mémoire. Malgré tout, "il y a eu beaucoup de réactions misogynes dans la presse internationale et notamment française", relève Florys Castan-Vicente, avant d'ajouter : "La presse britannique que j'ai consultée était beaucoup plus enthousiaste alors que la presse française était souvent moqueuse."

Mais face au succès de ces épreuves 100% féminines, le CIO accepte dès 1928 et les Jeux d'Amsterdam l'entrée des femmes, notamment dans les épreuves reines comme l'athlétisme. "Sauf qu'une fois que le sport féminin a été accepté aux Jeux, les hommes ont repris le pouvoir dessus, sans vraiment s'y intéresser, elles ont été broyées par le système", déplore Eric Florand. L'épreuve du 800 mètres sera par exemple "utilisée pour tenter de décrédibiliser l'athlétisme féminin", abonde Florys Castan-Vicente. Alice Milliat arrête tout en 1936 et meurt à Paris dans l'anonymat total.

Ce samedi 20 août 2022, 10 ans après, la Fondation Alice Milliat organise une journée en son honneur au bois de Vincennes, là où tout a commencé. Le reste de l'année, elle a pour objectif de parler au maximum de cette pionnière tombée dans l'oubli. "On s’est aperçu que le combat était toujours d’actualité, La parité arrive enfin aux Jeux, en France en 2024, mais 100 ans plus tard… Et elle est encore loin d'être atteinte dans l'encadrement et aux Paralympiques", précise Eric Florand.

Alors à deux ans des Jeux de Paris, la Fondation multiplie les actions auprès des scolaires et rencontre les institutions pour parler d'Alice Milliat. Un documentaire sur son parcours, "Les incorrectes", sera diffusé au mois de novembre sur Histoire TV.

